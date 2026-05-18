浅香航大“哲也”、歪んだ執着がさらにエスカレート… 18日放送『産まない女はダメですか？』第8話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第8話が18日放送される。
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第8話では、アサは産婦人科で処置中、お腹の子の胎動を感じ、ある覚悟を決める。葛藤を抱えながらも現実と向き合おうとする中、哲也は状況を自分に都合よく解釈し続け、その異様な認識は次第にこれまで保たれていた“日常”を崩し始める。
やがて歪んだ執着はさらにエスカレートし、ついにはアサの職場にまで及ぶ。不気味な感情を滲ませながら現れた哲也が、次に取る行動とは。
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第8話では、アサは産婦人科で処置中、お腹の子の胎動を感じ、ある覚悟を決める。葛藤を抱えながらも現実と向き合おうとする中、哲也は状況を自分に都合よく解釈し続け、その異様な認識は次第にこれまで保たれていた“日常”を崩し始める。
やがて歪んだ執着はさらにエスカレートし、ついにはアサの職場にまで及ぶ。不気味な感情を滲ませながら現れた哲也が、次に取る行動とは。