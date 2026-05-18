ポルトガル1部リーグ

海外サッカー、ポルトガル1部スポルティングCPは16日（日本時間17日）、リーグ最終戦でジル・ヴィセンテと対戦し、3-0で勝利した。今季限りでの退団を表明したMF守田英正は後半28分まで出場。交代時には観客総立ちで拍手喝采が送られる感動のワンシーンが広がった。

リーグ最終戦で攻守にわたり躍動した守田。交代が告げられると会場からはスタンディングオベーションが起きた。惜別の拍手喝采に守田は両手を叩いて応えた。ピッチからの去り際には指揮官と抱擁。頭を撫でられると目を押さえる様子も。4シーズン過ごしたクラブでの思いが込み上げたようだった。

実際の映像がDAZN公式Xなどで拡散。日本代表の北中米ワールドカップメンバー落選から2日、ポルトガルで愛される31歳の姿に「これは感動的」「泣けるシーンだ」とネットで感動の声が広がった。

2022年夏に加入後、リーグ優勝などのタイトル獲得に貢献し、今季は欧州チャンピオンズリーグの準々決勝進出にも貢献。信頼を勝ち取った事実を物語る光景に「なんでW杯のメンバーから落選したんだ？」「このレベルの選手がワールドカップに行けないなんて…」「こんなに実力があって愛される選手がW杯に出られないの辛い」と複雑な声も漏れていた。



（THE ANSWER編集部）