子猫が飼い主さんに向けて見せたとっておきの『おねだりポーズ』。その可愛らしいアピールに飼い主さんが応えると、まさかの展開が待っていました。動画は記事執筆時点で25万再生を突破。「あの上目使いは小悪魔の証拠！」「仕事終わりでどんだけ気分が沈んでても笑ってしまう…」といった声が寄せられています。

【動画：窓辺に登りたい子猫→飼い主の腕に前足をかけて…愛おしすぎる『おねだり』】

飼い主さんの手にそっと前足をかけて

YouTubeチャンネル「ひのき猫」に登場するのは、まだ小さな子猫の「ひのき」ちゃん。現在は立派な成猫に育ったひのきちゃんが、まだ小さな子猫だった頃のお話です。

椅子の上でちょこんとおすわりしながら、きょろきょろと辺りを見回していたひのきちゃん。そこへ飼い主さんが手を差し出しました。その手に気がついたひのきちゃんは、飼い主さんへ近づいていき…。

ひょいっと持ち上げられて…

目の前に差し出された飼い主さんの手。ひのきちゃんは、その手に小さな両前足をちょこんとかけ、2本足で立ち上がったんだとか。飼い主さんは、そんなひのきちゃんの小さく細い体を、片手でしっかりと支えながらそっと持ち上げたそうです。

そのまま、すっと上へ。ひのきちゃんの体はいとも簡単に浮き上がり、頭上の窓辺へ上っていきました。窓枠に着地したひのきちゃんは、さっそくお外の世界を眺めて楽しんだようです。

猫様の専属エレベーターに！

この体験がよほど気に入ったのでしょうか、ひのきちゃんはその後も同じ作戦を繰り返すことに。窓の方をじっと見つめてそわそわしながら、飼い主さんにアピール。鳴いてみたり、腕に前足をかけてみたりと、全身でおねだりする姿がなんとも愛らしいのです。

飼い主さんがひのきちゃんの体を手で支えると、ひのきちゃんもしっかりと腕につかまってスタンバイOK。そのままふわりと体が浮き上がり、希望通り窓枠へと到着です。ひとりでは登れない場所も、優しい飼い主さんのエレベーターがあれば心配なし。

そんなひのきちゃんの姿に、「おねだりされたら聞いちゃいますよね～」「飼い主が自ら進んでエレベーターになる動画じゃないか！」「そんな可愛いおねだりされたらイヤと言えません」と、共感の声が相次ぎました。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、先住猫のひのきちゃんをはじめ、5匹の猫ちゃんたちの成長の記録が投稿されています。子猫時代の愛らしい姿から、立派に育った現在の姿まで、日々の暮らしをたっぷり楽しめるチャンネルです。ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひのき猫」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。