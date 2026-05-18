「お客様は神様」が他社にも通用すると勘違いする上司　出張不可の業者を「いくら出せば行くんや」と金で動かそうと……

現場の事情を無視して、的外れな根性論を押し付けてくる上司には呆れるしかない。

関西在住の50代男性（ITエンジニア／年収500万円）は、話が通じなくて「この上司はダメだ」と見切りをつけたエピソードを投稿で明かした。

男性はネットワークインフラの構築などを行う会社に勤めている。普段は顧客に頭を下げる立場だが、この時はあるメーカーに修理を依頼する発注側の立ち位置だったようだ。（文：篠原みつき）

強引すぎる上司のヤバい思い込み

その業者はそもそも出張修理に対応していなかったが、上司はこう言い放った。

「出来ない出来ないじゃ仕事にならん、出来ないじゃなく、どうやったら出来るかを考えるんや」

出張しない業者を、どうやったら出張修理に行かせられるのか。男性が困惑していると、上司はさらに畳み掛けてきた。

「なんとかして行かせるんや、メーカーが出張修理することに決まったんやから、何としてでも行かせなあかん」

出張修理をすることに決まったと言う割に、実際には何も決まっていなかったという。男性が心の中で「だからどうやって」とツッコミを入れていると、上司はついに金で解決しようとし始めた。

「いくら出せば行くんや」

金を出す側になった途端に態度が変わる思考回路

金を積めばなんとかなると思っているようだが、男性は「だから行かないってば」と呆れ返っていた。男性によると、上司の頭の中には「出張修理しないメーカーは存在しない」「行かないと言ってるのは出張修理代を吊り上げようとしている」というヤバい勘違いがあったようだ。

さらに男性は、上司がこのような極端な思考に至る背景について、あとになってこう気がついたという。

「『お客様（お金を出す側）は神様である』を信条に自分たちがやってきたから、金を出す側に立ったときも同じ対応を他社に求める」

自分の価値観をすべての企業に当てはめようとする上司とは、どれだけ話し合っても平行線のままだろう。男性は最後に「他社全てが出張修理する前提で物事を考えるから話が合わなかった」とウンザリしたように書いている。

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