電話口でいきなり「年齢は！？」とタメ口　面接辞退の連絡をした男性が遭遇した、採用担当者のありえない対応

面接を受ける前のやり取りで、その会社のヤバい体質が透けて見えることがある。投稿を寄せた埼玉県の50代男性（ITエンジニア／年収450万円）は、転職活動中に遭遇したある会社の対応に呆れ果てたという。

当時、数社並行して選考を受けていた男性は、うち1社から無事に内定を獲得したため、他社の面接を断るべく電話連絡を入れたのだが……。（文：篠原みつき）

「カチンと来た心を抑えながら……」

当然の礼儀として辞退の連絡を入れた男性だったが、思いがけない対応を受けることになる。

「電話して採用担当者に代わってもらうと、いきなりタメ口で『年齢は！？』と聞かれました。応募者と勘違いされた様です」

外部からの電話に対して、いきなり詰問口調とは社会人としてどうかしている。

「カチンと来た心を抑えながら、『他社で採用が決まったので、御社の面接は辞退します』とだけ伝えて切りました」

怒りをこらえて冷静に対応した男性だが、その時の不快感をこう書いている。

「このような失礼な対応をする会社に入社しなくて良かったとは思うものの、バカ正直に連絡してとても嫌な思いをしました。普通に外部からの電話に対して全くありえない対応だと思いました」

だからといって連絡なしで行かないのもよろしくないが、入社する前にヤバい会社だと気づけて結果オーライだったと言えそうだ。

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY