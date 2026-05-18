◆関西六大学野球春季リーグ戦 ▽最終節２回戦 大商大１０―０京産大（１７日・マイネットスタジアム皇子山）

大商大が２季ぶり２９度目（旧リーグを含む）の優勝で、９大会連続１６度目の全日本大学選手権出場を決めた。昨秋覇者の京産大に連勝して勝ち点４とし、勝ち点で並んだ龍谷大を勝率で上回った。真鍋慧中堅手（３年）が４安打４打点と活躍した。全日程を終え、最優秀選手賞は、４勝を挙げた大商大・星野世那投手、最優秀防御率賞（０・４１）は龍谷大・藤本颯太、首位打者（４割８分９厘）は龍谷大・市橋昂士中堅手（いずれも４年）が、そろって初めて獲得した。

大商大・真鍋のバットが火を噴いた。４回２死二塁で中越えに適時二塁打、６回１死満塁では左中間へ走者一掃の二塁打を放った。今季は、いずれもトップの３本塁打、１５打点、出塁率６割２分、ともに２位の打率４割７分２厘、１７安打で３度目のベストナインを獲得。「いい結果が出た」。初回２死一塁の遊飛（記録は内野安打）で走塁を怠り、冨山陽一監督（６１）の「下げようかと思った」というカミナリを回避し、４安打４打点と暴れた。

昨春は７季連続Ｖを決めたが、冨山監督や当時４年生の不祥事が続き、全日本大学選手権の出場を辞退した。「折れずに頑張ることしかできなかった」。広陵（広島）で甲子園に３度出場し、プロに注目された打撃を磨いてきた。

全日本大学選手権は、初日の第３試合に神宮で１回戦を行う。２１、２２年に２年続けて準優勝し、全国区になった明治神宮大会以来の聖地がい旋だ。「とにかく勝ちたい。勝てればいい」。真鍋が悲願の全国大会初Ｖに導く。（福島 凜子）

◇その他の表彰選手【ベストナイン】▽投手＝中山優月（大商大３年）〈２〉（外野手で１度）▽捕手＝杉本晴基（大経大２年）〈１〉▽一塁手＝坂東泰樹（京産大４年）〈１〉▽二塁手＝田村颯麻（龍谷大２年）〈１〉▽三塁手＝松原慶太（京産大４年）〈１〉▽遊撃手＝権田結輝（大商大２年）〈２〉（三塁手で１度）▽外野手＝春山陽登（大商大４年）〈３〉、真鍋慧〈３〉（指名打者と一塁で各１度）、市橋昂士〈３〉▽指名打者＝佐藤希興（龍谷大４年）〈１〉【担当記者クラブ賞】市橋昂士〈１〉、星野世那〈１〉【平古場賞（新人賞）】秋山昌広（龍谷大２年）〈１〉

※カッコ内は受賞回数