◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選 ▽Ｅブロック代表決定戦 札幌静修５ｘ―４酪農学園大とわの森三愛＝延長１０回タイブレーク＝（１７日・札幌麻生）

９地区で代表決定戦が行われた。札幌地区では、４連覇を狙う北海が３―０で立命館慶祥に快勝。１番・佐竹徠都（らいと）中堅手（３年）が３戦連発となる本塁打を放つと、最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が３安打無四球で公式戦初完封勝利を挙げ、６年連続で地区を突破した。２０日に組み合わせ抽選会が行われ、２５日に全道大会が開幕する。

札幌静修が逆転サヨナラで５年ぶりの全道切符獲得だ。７回まで無安打だったが、９回２死満塁から３連続押し出し四死球で同点に追いつき、タイブレークへ。最後は２番・入倉優斗二塁手（３年）が決勝打を放った。２３年春に就任後、３季通じて初の地区突破を果たした山口凱監督（３５）は「長かったですね。子供たちが不思議なくらい諦めない。負ける気がしない空気だった」。常谷拓輝（日本ハム）を擁して４強入りした２１年以来の舞台に向け、入倉は「４強を超えたい」と力を込めた。