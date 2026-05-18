◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選 ▽Ａブロック代表決定戦 北海３―０立命館慶祥（１７日・札幌麻生）

９地区で代表決定戦が行われた。札幌地区では、４連覇を狙う北海が３―０で立命館慶祥に快勝。１番・佐竹徠都（らいと）中堅手（３年）が３戦連発となる本塁打を放つと、最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が３安打無四球で公式戦初完封勝利を挙げ、６年連続で地区を突破した。２０日に組み合わせ抽選会が行われ、２５日に全道大会が開幕する。

北海の佐竹が、今春３本目のアーチを描いた。１点リードの５回１死。「２年生の森がしっかり投げてくれていた。３年生が１点でも多く取って楽に投げさせたい」と打席に立った。カウント２―２からの６球目。高め直球を振り抜いた打球は高々と打ち上がり、バックスクリーン右に着弾した。

高校通算１３号の本塁打。リードを２点に広げる貴重な一発となり、背番号８は「上がりすぎたかなと思ったけど、頼むから入ってくれと願いながら走った。届いてくれてよかった」と安堵（あんど）の表情。平川敦監督（５５）は「思い切りの良さも力もある。３年間で今が一番良い状態」と目を細めた。

身長１６７センチと決して大柄ではないが、チーム一のパワーを誇る。ベンチプレス１３０キロ、スクワット２６０キロを持ち上げ、握力は両手ともに７５キロ。持ち味のパンチ力を生かし名門で２年時から主力を担い、昨夏の南北海道大会決勝では満塁弾を放って優勝に貢献している。

地元の伊達市を離れ、野球部専用の下宿で生活中。最上級生、そして主力になっても率先して雑務をこなすことを意識している。試合前日には必ず下宿生が使い終わったおぼんや食器を拭き、「運を味方に付けるじゃないけど、そういうところを野球の神様は見ている」。今大会中もルーチンを欠かさず、３戦連発につなげた。

４連覇を目指す全道の舞台はモエレ沼公園。両翼９２メートルから同１０１・５メートルの球場に舞台は移るが、「ヒットの延長戦にホームランがあると思っている。ヒットを心がけて、その延長でホームランになればいい」。自慢の怪力で頂点に導いていく。（島山 知房）