森保ジャパン最大の焦点…左シャドーの最適解は？　第一候補は鈴木唯人、ジョーカー維持なら中村敬斗は“温存”が理想か

中村はウイングハーフとして起用するのがベストか(C)Getty Images

一難去ってまた一難。塞いだそばから穴が空く。艱難辛苦の左シャドー問題が勃発している。

昨年末、南野拓実が前十字靭帯断裂の大怪我をした後、今年3月のイングランド戦で左シャドーを務めたのは三笘薫だった。2人は個性が異なる選手なので、シンデレラフィットによって穴を埋めたわけではない。ハイプレスやシュートについては南野に一日の長がある一方、スピードや推進力に長け、ロングカウンターの軸としても機能する三笘は、南野とは異なる形で左シャドーを再形成した。ある程度引いた状態からでも速攻に出られる三笘型もまた、面白い。

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さあ、これでW杯へ行こう――。

そう思った矢先、メンバー発表の1週間前に、その三笘がハムストリングを負傷してしまった。南野に比べると大怪我ではないが、タイミングが悪かった。完治に2か月かかるため、目前に控えたW杯には間に合わない。5月15日に発表された北中米W杯のメンバーリストには南野だけでなく、三笘の名前もなかった。残念でならない。

補修した左シャドーの穴が、再び空いてしまう悩ましい事態。だが、嘆いてばかりもいられない。埋める方法を考えなければならない。

このポジションに求められる主な役割は、ビルドアップ、ラインブレーク、ハイプレス、カウンター、そして得点だ。ボランチにも言えることだが、360度周囲に味方がたくさんいるため、好守、中外、連係で関わるべき局面が多岐に渡る。非常に重要なポジションだ。

直近1年の左シャドー起用において、南野と三笘のほかに試された選手、つまり今回2人の代役候補に挙げることができるのは、鎌田大地、中村敬斗、鈴木唯人、後藤啓介の4人だ。あとは伊東純也も3月のトレーニング中にシャドーに入ったとの情報もあるので、伊東の可能性もある。

現状、上記の多岐に渡るタスクを理解しつつ、最もバランス良くこなせるのは鎌田だ。しかし、おそらく鎌田の左シャドーは、スタメン＝プランAにならないはず。なぜなら鎌田を左シャドーに置くと、ボランチが3人に減ってしまう。ダブルボランチの場合、試合中に交代するボランチが1人しかいない。これは不自然だ。鎌田をボランチに固定してこそ、ボランチ4人という最小限の構成はどうにか成り立つわけで、後半に立ち位置を修正するケースやアクシデント対応を除けば、鎌田が左シャドーに入ることはないだろう。

また、後藤の左シャドーもボリビア戦の数分間しかやっていない。やはり最有力は、中村、鈴木唯の2人だ。