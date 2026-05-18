◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１７節 札幌３―０福島（１６日・とうほう・みんなのスタジアム）

理想的な展開で勝利をつかんだ福島戦だった。連勝している勢いそのままに前線からプレスをかけ、一方で無駄に攻め続ける訳ではなく、慌てずに好機を伺い、得点を重ねていった。公式記録を見るとシュート数は８対１５で、福島を下回ったのは反省すべき点ではあるが、落ち着いて見ていられる内容だった。

シャドーの位置に入った荒野が素晴らしい働きをしてくれた。痛む箇所があるとも聞いているが、無理が利く彼の前線からのプレスが効果を発揮し、無失点につながった。３３歳になってキャリアハイに並ぶ３試合連続得点を決めたのは、精神的な安定もあってのもの。攻撃陣の中で欠かせない存在になっている。

もう一人、連勝の原動力となっているのがティラパット。ボールを簡単に失わないし、的確な状況判断ができる。相手ＤＦの寄せを見ながら安全な位置にボールを逃がしたり、中の選手が良いタイミングで動いたら早めにクロスを入れたり、日本のサッカーに適応できている。ここ数年、札幌のサイドの選手は抜けるか抜けないか、一か八かの仕掛けをする者が多かった。ただティラパットのような選手がいればＦＷも動きやすく、攻撃は楽になる。

変則的に行われた難しいシーズンも（地域リーグラウンドは）あと１試合。序盤に苦労した分、川井監督がしっかりとしたチームを作れてきたなという印象がある。福島戦で長谷川が２点目を決めたように、途中から出た選手も役割をきっちりとこなしているのはその証明。クラブ最長の８連勝で締めくくって欲しいし、期待に応えてくれる状態にある。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）