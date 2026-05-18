◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

完璧なスタートだった。浦田が５回１死一塁で平山の打席の初球に二盗を決めると、その後の５球目。石田裕がモーションに入る前に走り、三盗に成功した。「投手のフォームなどを見て。あと雰囲気とかも感じてです」。７回も二盗を記録し、球団では２０年の増田大以来の１試合３盗塁。チームダントツの今季９盗塁目で、若林が記録した昨季チームトップの数字に早くも並んだ。

ここまで盗塁失敗は１度のみで成功率は９０％。「どんな感じで投げているかを見ます」と日頃から移動時などに動画で相手投手を研究し、盗塁に生かしている。それでもこの日はけん制死もあり「詰めの甘さがまだある。潰していけたら」と反省も忘れなかった。

チームは２２年６月３日・ロッテ戦（６盗塁）以来の１試合５盗塁。阿部監督は「グリーンライトですから。みんなが積極的にいってくれた結果」と称賛した。浦田を筆頭に、巨人の機動力は確実に前進している。

◆記録メモ 巨人の盗塁は、浦田３、平山、松本各１盗塁の計５盗塁。巨人の１試合５盗塁は、２２年６月３日対ロッテ戦で６盗塁（吉川２、ウォーカー、増田大、重信、立岡各１）して以来、個人の１試合３盗塁は、２０年１０月２８日対ＤｅＮＡ戦で増田大が３盗塁して以来。