◇米男子ゴルフツアー 全米プロ選手権最終日（2026年5月17日 ペンシルベニア州 アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）

首位と4打差の11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4日間を終えた。ホールアウト時点で28位。先に5アンダーで終了したジャスティ・トーマス（米国）のスコアを上回ることができず優勝は消滅した。

最終日は出入りの激しいゴルフになった。前半で1つ伸ばし、トップと3打差の11位と優勝に望みをつないで折り返したが、伸ばしたいバックナインはショットが乱れて試練の連続となった。

11番はティーショットを左の深いラフに打ち込み、第2打はグリーンに届かずボギー。12番もドライバーで左ラフに入れて第2打はグリーン左へ。アプローチを1メートルに寄せたもののパーパットがカップに蹴られ連続ボギーとした。

距離が短くバーディーがほしい13番パー4もティーショットをバンカーに入れてパーが精いっぱい。14番パー3はグリーン左のバンカーから寄せ切れず、15番はティーショットを左に曲げて連続ボギーで優勝戦線から後退した。

16番パー5でバンカーからの第3打を3メートルに寄せてバーディーを奪い意地を見せたが、18番で7メートルのバーディーパットを外すと疲労感をにじませた。