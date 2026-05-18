河原田菜々騎手

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●今村聖奈 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
6R　イヌボウノシオカゼ（15着／6番人気）
7R　マダムイグレイン（4着／2番人気）

・5月17日（日）
新潟
5R　スカーレットジーン（9着／12番人気）
7R　トラストモアリズム（9着／8番人気）
12R　バシリス（10着／3番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
1R　ユイアンゴロー（10着／12番人気）
2R　ポッポヘジュセヨ（14着／13番人気）
3R　イーリスアスター（10着／13番人気）
6R　ミルトメロディー（3着／5番人気）
7R　シャンハイナイト（1着／5番人気）
9R　クイーンズワーフ（7着／5番人気）
12R　フォレストゲート（16着／15番人気）

・5月17日（日）
新潟
2R　ヴァルク（8着／8番人気）
3R　アドバンスジェンヌ（6着／13番人気）
5R　ゴールドフリーダム（8着／13番人気）
7R　ロジウムエポック（6着／12番人気）

【新潟7R】連闘で激走！河原田菜々騎乗、シャンハイナイトが豪快差し切りV

小林美駒も土日で2勝

●小林美駒 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
2R　シュヴァルツシルト（1着／1番人気）
5R　オーキーベルセルク（12着／14番人気）
6R　コンフィアンサ（6着／1番人気）
7R　ペイシャマリーン（13着／3番人気）
9R　ティティナ（14着／10番人気）
11R　グランドカリナン（9着／14番人気）
12R　シュードタキライト（3着／6番人気）

・5月17日（日）
新潟
2R　エタンセル（1着／1番人気）
5R　ヴァールザーゲン（5着／11番人気）
12R　ジーティームッシュ（6着／6番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・5月17日（日）
東京
8R　レリッシュ（10着／14番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
5R　リメンバーシドニー（14着／12番人気）

・5月17日（日）
新潟
5R　マイネルパーロル（12着／14番人気）
6R　ライトオブジアース（12着／2番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
2R　フェアリーキャット（7着／9番人気）
6R　トーアアグネス（13着／16番人気）

・5月17日（日）
京都
3R　アスクハッピーマン（6着／2番人気）
9R　アスクデッドヒート（5着／3番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください