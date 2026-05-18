河原田菜々がシャンハイナイトで激走…女性ジョッキー結果
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
6R イヌボウノシオカゼ（15着／6番人気）
7R マダムイグレイン（4着／2番人気）
・5月17日（日）
新潟
5R スカーレットジーン（9着／12番人気）
7R トラストモアリズム（9着／8番人気）
12R バシリス（10着／3番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
1R ユイアンゴロー（10着／12番人気）
2R ポッポヘジュセヨ（14着／13番人気）
3R イーリスアスター（10着／13番人気）
6R ミルトメロディー（3着／5番人気）
7R シャンハイナイト（1着／5番人気）
9R クイーンズワーフ（7着／5番人気）
12R フォレストゲート（16着／15番人気）
・5月17日（日）
新潟
2R ヴァルク（8着／8番人気）
3R アドバンスジェンヌ（6着／13番人気）
5R ゴールドフリーダム（8着／13番人気）
7R ロジウムエポック（6着／12番人気）
【新潟7R】連闘で激走！河原田菜々騎乗、シャンハイナイトが豪快差し切りV小林美駒も土日で2勝
●小林美駒 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
2R シュヴァルツシルト（1着／1番人気）
5R オーキーベルセルク（12着／14番人気）
6R コンフィアンサ（6着／1番人気）
7R ペイシャマリーン（13着／3番人気）
9R ティティナ（14着／10番人気）
11R グランドカリナン（9着／14番人気）
12R シュードタキライト（3着／6番人気）
・5月17日（日）
新潟
2R エタンセル（1着／1番人気）
5R ヴァールザーゲン（5着／11番人気）
12R ジーティームッシュ（6着／6番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・5月17日（日）
東京
8R レリッシュ（10着／14番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
5R リメンバーシドニー（14着／12番人気）
・5月17日（日）
新潟
5R マイネルパーロル（12着／14番人気）
6R ライトオブジアース（12着／2番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・5月16日（土）
新潟
2R フェアリーキャット（7着／9番人気）
6R トーアアグネス（13着／16番人気）
・5月17日（日）
京都
3R アスクハッピーマン（6着／2番人気）
9R アスクデッドヒート（5着／3番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください