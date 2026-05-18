●今村聖奈 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

6R イヌボウノシオカゼ（15着／6番人気）

7R マダムイグレイン（4着／2番人気）

・5月17日（日）

新潟

5R スカーレットジーン（9着／12番人気）

7R トラストモアリズム（9着／8番人気）

12R バシリス（10着／3番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

1R ユイアンゴロー（10着／12番人気）

2R ポッポヘジュセヨ（14着／13番人気）

3R イーリスアスター（10着／13番人気）

6R ミルトメロディー（3着／5番人気）

7R シャンハイナイト（1着／5番人気）

9R クイーンズワーフ（7着／5番人気）

12R フォレストゲート（16着／15番人気）

・5月17日（日）

新潟

2R ヴァルク（8着／8番人気）

3R アドバンスジェンヌ（6着／13番人気）

5R ゴールドフリーダム（8着／13番人気）

7R ロジウムエポック（6着／12番人気）

【新潟7R】連闘で激走！河原田菜々騎乗、シャンハイナイトが豪快差し切りV

小林美駒も土日で2勝

●小林美駒 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

2R シュヴァルツシルト（1着／1番人気）

5R オーキーベルセルク（12着／14番人気）

6R コンフィアンサ（6着／1番人気）

7R ペイシャマリーン（13着／3番人気）

9R ティティナ（14着／10番人気）

11R グランドカリナン（9着／14番人気）

12R シュードタキライト（3着／6番人気）

・5月17日（日）

新潟

2R エタンセル（1着／1番人気）

5R ヴァールザーゲン（5着／11番人気）

12R ジーティームッシュ（6着／6番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・5月17日（日）

東京

8R レリッシュ（10着／14番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

5R リメンバーシドニー（14着／12番人気）

・5月17日（日）

新潟

5R マイネルパーロル（12着／14番人気）

6R ライトオブジアース（12着／2番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・5月16日（土）

新潟

2R フェアリーキャット（7着／9番人気）

6R トーアアグネス（13着／16番人気）

・5月17日（日）

京都

3R アスクハッピーマン（6着／2番人気）

9R アスクデッドヒート（5着／3番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください