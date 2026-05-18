「監督の強い要望」世界屈指のメガクラブがW杯“衝撃落選”の日本人MFをなぜ狙っているのか 地元メディアが報じた“思惑”「レギュラーとしては期待されていないが…」
スポルティングのMF守田英正は北中米ワールドカップのメンバーから落選。ここ１年以上、招集から遠ざかっていたとはいえ、アジア最終予選では主軸としてプレーしていただけに、驚きを与えた、
その31歳のMFは、ポルトガル代の名門からの退団が決定。新天地が注目されている。
取り沙汰されているのが、世界屈指のメガクラブであるスペインのレアル・マドリーだ。マドリーの専門メディア『Planeta Realmadrid』は、スポルティングのライバルであるベンフィカを指揮する名将ジョゼ・モウリーニョがマドリーの指揮官に復帰した場合に、獲得の可能性があると伝えた。
「ジョゼ・モウリーニョ監督はレアル・マドリーにモリタの獲得を要求している。これがその日本人選手のプレースタイルだ。この日本人MFは、モウリーニョ監督がマドリーで獲得を目指す主要ターゲットの１人となった」
「マドリーは、日本人MFのモリタに興味を示していると報じられている。現在スポルティングに所属するモリタは、ジョゼ・モウリーニョ監督の強い要望によりレアル・マドリーに加入する見込みだ。複数のメディアがこのように報じている」
同メディアは「モリタはマドリーの中盤に質の高いプレーをもたらすだろう。優れた視野のおかげで、チームメイトとの連係も抜群だ。ピッチ上での判断力も高く、チームの攻撃を活性化させる術を知っている」と、そのプレースタイルを評価。さらに、こう続けている。
「モリタの契約は６月30日に満了するため、彼はフリー移籍でマドリーに加入することになる。31歳の経験豊富な選手であり、ベルナベウでは数シーズンプレーし、中盤のクオリティ不足を補う役割を担うだろう。レギュラーとして不動の地位を築くことは期待されていないものの、彼のインテリジェンス、経験、そして規律は貴重な戦力であり、コンスタントに起用できる貴重な選手となるはずだ」
「年俸もそれほど高額ではないため、給与面でも問題にはならないだろう。したがって、これはまさに『ウィンウィン』の取引と言える。どう考えても、マドリーが得をする取引なのだ」
実際、モウリーニョが復帰するかさえまだ不透明だ。だが、もし実現すれば、ビッグサプライズと言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
その31歳のMFは、ポルトガル代の名門からの退団が決定。新天地が注目されている。
取り沙汰されているのが、世界屈指のメガクラブであるスペインのレアル・マドリーだ。マドリーの専門メディア『Planeta Realmadrid』は、スポルティングのライバルであるベンフィカを指揮する名将ジョゼ・モウリーニョがマドリーの指揮官に復帰した場合に、獲得の可能性があると伝えた。
「マドリーは、日本人MFのモリタに興味を示していると報じられている。現在スポルティングに所属するモリタは、ジョゼ・モウリーニョ監督の強い要望によりレアル・マドリーに加入する見込みだ。複数のメディアがこのように報じている」
同メディアは「モリタはマドリーの中盤に質の高いプレーをもたらすだろう。優れた視野のおかげで、チームメイトとの連係も抜群だ。ピッチ上での判断力も高く、チームの攻撃を活性化させる術を知っている」と、そのプレースタイルを評価。さらに、こう続けている。
「モリタの契約は６月30日に満了するため、彼はフリー移籍でマドリーに加入することになる。31歳の経験豊富な選手であり、ベルナベウでは数シーズンプレーし、中盤のクオリティ不足を補う役割を担うだろう。レギュラーとして不動の地位を築くことは期待されていないものの、彼のインテリジェンス、経験、そして規律は貴重な戦力であり、コンスタントに起用できる貴重な選手となるはずだ」
「年俸もそれほど高額ではないため、給与面でも問題にはならないだろう。したがって、これはまさに『ウィンウィン』の取引と言える。どう考えても、マドリーが得をする取引なのだ」
実際、モウリーニョが復帰するかさえまだ不透明だ。だが、もし実現すれば、ビッグサプライズと言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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