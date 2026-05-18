◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした２回２死一、三塁のチャンスで迎えた２打席目は見逃し三振に倒れた。

エンゼルスの先発はグレイソン・ロドリゲス投手（２６）。２４年に１３勝を挙げた実績を持つ右腕だが、昨年右肘手術を受けたため、この日が２４年７月３１日以来、２年ぶりのメジャーの登板だった。大谷は、２３年に対戦した際に３ランを放っていた。初回先頭の１打席目は２球目をはじき返して中前安打。得点にはつながらなかったが、前日１６日（同１７日）の５打席目から３打席連続安打とした。

朗希は初回、無失点で好発進。２回にはロハスの右犠飛などで２点を先取して大谷は２死一、三塁のチャンスで２打席目に立ったが見逃し三振に倒れた。カウント１―２から６球目の外角高めチェンジアップを見逃してボール判定だったが、すぐに捕手のオハピーがチャレンジ。ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）で判定がストライクに覆る不運だった。

大谷は、前日１６日（同１７日）の敵地・エンゼルス戦では５打席目には結果的に敵失が重なって”ランニングホームラン”となった三塁打を放つと、６打席目にも満塁で走者一掃の適時二塁打を放った。１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦で１２試合、５３打席ぶりの７号を放ち、３試合連続安打と状態は少しずつ上向いている。前日１６日（同１７日）には２安打５打点をマークし、試合後の現地放送のインタビューでは「よくはなっているかなと思うので、引き続き頑張りたいなと思います」と手応えを口にしていた。

投手としてはここまで７登板で３勝２敗、防御率０・８２。３、４月度の月間ＭＶＰに輝くなど順調なスタートを切り、次回登板も中６日で２０日（日本時間２１日）の敵地・パドレス戦に決まった。試合前には３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦い、花巻東高の３学年先輩でもある菊池雄星投手（３４）と談笑する姿もあった。試合開始直前にはトラウト、アデルら元同僚ともハグを交わしていた。

古巣との対戦への思いも「所属した２つのチームのファンの方々の前ででプレーできるのは僕にとっては特別なこと」とも口にしていた。