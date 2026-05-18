開催：2026.5.18

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 0 - 6 [フィリーズ]

MLBの試合が18日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

5回表、9番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PIT 0-1 PHI、1番 トレー・ターナー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PIT 0-2 PHI

6回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PIT 0-3 PHI、7番 ブライソン・ストット 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 0-5 PHI

8回表、7番 ブライソン・ストット 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PIT 0-6 PHI

試合は0対6でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:14:07 更新