開催：2026.5.18

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 10 - 3 [レッズ]

MLBの試合が18日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回裏、3番 チェース・デローター 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 CIN

3回表、2番 エリー・デラクルス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CLE 2-1 CIN

3回裏、4番 カイル・マンザード 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 4-1 CIN

4回表、6番 ネート・ロー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CLE 4-2 CIN

4回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 5-2 CIN

5回裏、4番 カイル・マンザード 初球を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 6-2 CIN

7回裏、7番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 8-2 CIN

8回裏、2番 ホセ・ラミレス 初球を打ってツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 10-2 CIN

9回表、1番 ダン・マイヤーズ 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレッズ得点 CLE 10-3 CIN

試合は10対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで6勝3敗0S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:14:09 更新