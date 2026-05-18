開催：2026.5.18

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 1 - 4 [ブルージェイズ]

MLBの試合が18日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

1回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 DET 0-1 TOR、ピッチャー ジャック・フラーティがワイルドピッチでブルージェイズ得点 DET 0-2 TOR

3回表、3番 ドールトン・バーショ 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでブルージェイズ得点 DET 0-3 TOR、4番 ヘスス・サンチェス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 DET 0-4 TOR

8回裏、3番 ジャマイ・ジョーンズ 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 1-4 TOR

試合は1対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝5敗0S。ブルージェイズのＴｙ・ロジャーズにセーブがつき、1勝2敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:28:14 更新