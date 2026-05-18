◇関西六大学野球春季リーグ戦 第7節2回戦 大商大 10―0 京産大（2026年5月17日 マイネットスタジアム皇子山）

関西六大学野球は、大商大が京産大を10―0で制して昨春以来2季ぶり29度目（旧リーグ含む）の優勝。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）には9大会連続16度目の出場となる。

大商大は2季ぶりの優勝にも歓喜の輪をつくらず、主将で今秋ドラフト候補の春山らは淡々と整列した。

「（10―0で）点差もあったので。ちょっとホッとしました」

昨春は7季連続リーグVも、部内の不祥事により全日本大学野球選手権の出場を辞退。同秋は2位に終わった。今季は開幕節の大経大戦で勝ち点を落としたが、春山は「負けて良かったと言えるように頑張ろう」とチームを鼓舞。以降は8連勝で頂点に立った。

自身は厳しい内角攻めに遭い、この日を含め6試合連続死球。打撃を崩されかねない状況の中、打率・393でベストナインに輝いた。「全国に行かないと、何のために大商大に来たのか分からない」。常勝軍団が“2年分”の思いを背負い、神宮の杜に乗り込む。 （石丸 泰士）