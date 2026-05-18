■テラドローン <278A> 12,190円 (+1,450円、+13.5％)



Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ <278A> [東証Ｇ]が4日ぶり急反騰。14日の取引終了後、サウジアラビアにおいて石油・ガスパイプラインの保安監視案件を受注したと発表した。発注元は非開示としているが、「世界最大級の総合エネルギー・化学企業」が保有するパイプラインを対象として、セキュリティー目的の巡回監視を行うものだという。今後のグローバル展開に対する期待を高める形となり、投資マネーの流入につながった。27年1月期に開始予定で、実施期間は1年間。受注金額は約4億600万円としている。



■Ｊエレベータ <6544> 1,869円 (+211円、+12.7％)



ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544> [東証Ｐ]が3日続急騰。200日移動平均線を一気に上抜けた。14日の取引終了後、26年3月期の連結決算発表にあわせ、27年3月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比12.8％増の650億円、経常利益は同18.1％増の130億円を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地し、今期は連続最高益更新を見込んでおり、ポジティブ視されたようだ。国内での保守契約台数の増加に伴い、保守・保全業務の拡大を想定。リニューアル台数も増加を予想する。26年3月期の売上高は前の期比16.7％増の576億100万円、最終利益は同32.4％増の73億1900万円だった。期末一括配当は従来の見通しから2円増額して21円に修正。今期の配当予想は未定としている。



■サイボウズ <4776> 2,392円 (+268円、+12.6％)



サイボウズ <4776> [東証Ｐ]が急反騰。底値圏から立ち上がる動きをみせた。14日取引終了後に発表した第1四半期（1-3月）連結決算は、売上高が102億4600万円（前年同期比17.0％増）、営業利益が30億1400万円（同15.3％増）だった。クラウドサービスの売り上げが引き続き積みあがった。あわせて取得上限300万株（自己株式を除く発行済み株式総数の6.5％）、または30億円とする自社株買いの実施を明らかにした。期間は5月15日～7月31日。これら発表が好感され買いを呼び込んだ。



■クオールＨＤ <3034> 1,930円 (+215円、+12.5％)



クオールホールディングス <3034> [東証Ｐ]が急反騰。同社は5月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比7.6％増の148億円になり、27年3月期も前期比10.9％増の165億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなったことが好感されたようだ。これで6期連続の増収、3期連続増益になる。



■レスター <3156> 3,465円 (+385円、+12.5％)



レスター <3156> [東証Ｐ]が3日続急騰。14日に決算を発表。同社は5月14日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比44.0％増の137億円に拡大し、27年3月期も前期比5.4％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなったことが好感されたようだ。これで6期連続の増収になる。同時に、前期の年間配当を125円→128円(前の期は120円)に増額し、今期も前期比7円増の135円に増配する方針とした。



■朝日工 <1975> 4,145円 (+460円、+12.5％)



朝日工業社 <1975> [東証Ｐ]が3日ぶりに急反騰。同社は5月14日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比58.7％増の120億円に拡大し、従来予想の103億円を上回って着地。27年3月期も前期比3.1％増の124億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなったことが好感された。これで5期連続の増収、6期連続増益になる。同時に、前期の年間配当を135円→144円(前の期は120円)に増額し、今期も144円を継続する方針とした。



■オーテック <1736> 2,515円 (+262円、+11.6％)



オーテック <1736> [東証Ｓ]が急反騰。同社は5月14日大引け後(17:15)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比26.9％増の53.5億円になり、27年3月期も前期比6.4％増の57億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなったことが好感されたようだ。これで6期連続の増収、5期連続増益になる。同時に、前期の年間配当を75円→82円(前の期は1→3の株式分割前で170円)に増額し、今期も前期比16円増の98円に増配する方針とした。



■岩谷産 <8088> 2,113円 (+217.5円、+11.5％)



岩谷産業 <8088> [東証Ｐ]が続急騰。同社は5月14日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比10.2％減の552億円になったが、27年3月期は前期比6.8％増の590億円に伸びる見通しとなったことが好感されたようだ。これで3期連続の増収になる。



■サイバダイン <7779> 309円 (+31円、+11.2％)



ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ <7779> [東証Ｇ]が急反騰。同社は5月14日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表、26年3月期の連結最終損益は1億5300万円の黒字(前の期は5億7700万円の赤字)に浮上したことが好感されたようだ。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。



■ＦＵＪＩ <6134> 7,993円 (+792円、+11.0％) 一時ストップ高



ＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]が7日続急騰、一時ストップ高となった。14日取引終了後、27年3月期連結業績予想について売上高を2110億円（前期比16.8％増）、営業利益を436億円（同48.9％増）と発表。連続で過去最高益を更新する見通しを示した。配当予想も190円（前期90円）と大幅増額した。これが買い材料視された。主力の電子部品実装ロボットで、AI関連やデータセンター需要の増加、自動車の電動化・高度化の進展など成長分野のニーズを的確に捉えていく構え。なお、同時に発表した26年3月期決算は、売上高が1806億4200万円（前の期比41.8％増）、営業利益が292億8200万円（同2.1倍）だった。



■ゴールドクレ <8871> 3,650円 (+360円、+10.9％)



ゴールドクレスト <8871> [東証Ｓ]が3日ぶりに急反騰。同社は5月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比21.5％増の85.5億円に伸び、27年3月期も前期比65.9％増の142億円に拡大する見通しとなったことが好感されたようだ。これで3期連続の増収、増益になる。



■ＤＩＣ <4631> 4,199円 (+410円、+10.8％)



ＤＩＣ <4631> [東証Ｐ]が5日続急騰。同社は15日正午ごろ、26年12月期第1四半期（1-3月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比87.7％増の245億1200万円となり、上半期計画の290億円に対する進捗率は84.5％に達した。売上高は同7.8％増の2824億8900万円で着地。旺盛な半導体需要を背景に、成長事業であるケミトロニクス事業が大きく伸びた。なお、上半期及び通期の業績予想は従来計画を据え置いている。



■福山運 <9075> 5,870円 (+560円、+10.6％)



福山通運 <9075> [東証Ｐ]が続急騰。同社は5月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比15.7％増の114億円になり、従来予想の97億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比19.4％増の137億円に伸びる見通しとなったことが好感されたようだ。これで3期連続の増収になる。



■ワンキャリア <4377> 1,870円 (+174円、+10.3％)



ワンキャリア <4377> [東証Ｇ]が4日ぶりに急反騰。同社は5月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期非連結比2.0倍の6.7億円に急拡大し、通期計画の29.9億円に対する進捗率は4年平均の12.8％を上回る22.4％に達したことが好感されたようだ。



■東和薬品 <4553> 3,780円 (+345円、+10.0％)



東和薬品 <4553> [東証Ｐ]が3日続急騰。同社は5月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期の連結経常利益は前の期比7.4％増の280億円になり、27年3月期も前期比6.8％増の300億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなったことが好感されたようだ。これで21期連続の増収、4期連続増益になる。



※15日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース