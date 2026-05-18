◇セ・リーグ ヤクルト5―1中日（2026年5月17日 バンテリンD）

コツコツが、勝つコツだった。ヤクルトは今季初の1試合複数犠打となる2つのバントを絡め5得点で快勝。池山監督は「スコアラーをはじめ、コーチもみんな一丸となって戦った成果」と笑った。

コツコツと練習してきた積み重ねが本番で生きた。0―0の2回1死一、三塁。古賀が初球を一塁側へ転がしセーフティースクイズを決めた。試合前時点での犠打は12球団最少の3個だったが、選手たちは試合前練習でバントも練習する。選手会長は「一、三塁になった時点で、サインが出て“やっぱりな”と」と予測もできていた。これが決勝打となり、指揮官は「先制点を取って優位に進めたいと思っていた」と目を細めた。

コツコツと難敵を苦しめた。4月26日の前回対戦で7回零封を喫していた高橋宏を「長打が期待できない」と分析し、サンタナ、オスナを外した打線を組んだ。4回は無死一、二塁から岩田が初球で犠打を決め、そこから一挙4点を奪った。「単打でつないで、四球も取れる時は、しっかりボールも見極めてと徹底できたのは非常に良かった」。右腕から放った5安打は全て中堅から逆方向で、2四球も選ぶなど5回で89球を投げさせた。狙い通りに攻略した。

「今は（バントを）使ってないだけで、選手たちがよく準備してくれている」と池山監督。ファウルにはなったが、4回1死一、三塁で古賀の初球でもスクイズを仕掛けた。2位・阪神を2ゲーム差と離し、貯金も最多タイの10。「コツコツ丸野球」で首位を堅く守った。（小野寺 大）