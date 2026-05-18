◇関西学生野球連盟春季リーグ第7節2回戦 関大6―0京大（2026年5月17日 GOSANDO南港野球場）

関西学生野球は、関大が京大を6―0で下し、2023年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝を決めた。今秋ドラフト上位候補に挙がる米沢友翔投手（4年）が7回15奪三振、無失点に抑えて優勝投手に輝いた。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）には1995年以来31年ぶり12度目の出場となる。

関大優勝の立役者となった米沢は、今春開幕前までリーグ未勝利の無名だった。昨年に左肘を痛め、実力を発揮できないまま大学最後の春を迎えていた。

「今日みたいな試合で投げるために頑張ってきました」。故障期間に夢見てきた大一番の先発で、痛みの消えた左腕を思い切り振った。先発野手全員から、自己最多を更新する15奪三振。被安打4に抑え、31年ぶりとなる春の頂点に導いた。

3年秋まで先発登板は2度のみと消化不良が続いた。「本当に治るんかな…と思う時期もありました」。昨年のチームは春秋ともに5位と低迷。それでも、元阪急の山口高志アドバイザリースタッフらが辛抱強く復帰を待ち続けてくれた。レジェンドOBにもNPB時代、故障に苦しんだ過去があったからだ。

「山口さんは誰よりも寄り添ってくれた。一番感謝しています」

冬場に体幹強化に励み、今春に自己最速を6キロ更新する149キロを計測。リーグトップに並ぶ4勝を挙げる飛躍で、今秋ドラフト上位候補にも躍り出た。

「（故障期間も）絶対に結果を残してやろうという気持ちだけは消えなかったです」

同学年で注目投手の立命大・有馬や近大・宮原らとの争いを制した春の頂点。「あっという間の春でした」。ライバルたちよりも輝き、自身初の全国切符を手にした。 （河合 洋介）