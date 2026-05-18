▼6着ニシノティアモ（津村）他馬がけん制し合っていたし、行きっぷりが良かったのであの位置に。無理なく行けたが直線で伸び切れなかった。

▼7着ラヴァンダ（岩田望）良い競馬はできた。馬混みの中でしたし、少し脚を余した感じ。外の開けたところだったら、もう少し来られたと思う。

▼8着ジョスラン（戸崎）パドックからパシュファイヤーを着けて落ち着きがあった。リズムは良かったが、追い出してからのトモのはまりが改善されてくるといいですね。

▼9着マピュース（ゴンサルベス）良いレースはできたが、G1の舞台は甘くなかった。でも、馬は頑張ってくれた。

▼10着カナテープ（松山）うまく流れに乗れず、いい競馬ができなかった。

▼11着ボンドガール（丹内）凄くいいリズムで運べた。止まってはいないが周りの馬の脚が速かった。

▼12着パラディレーヌ（坂井）距離は短かったが、その中で頑張ってくれた。

▼13着アイサンサン（幸）ゲートを出る瞬間にバランスを崩して出脚がつかず。ハナか2番手だったら違ったと思う。自分の競馬をさせてあげられなかった。

▼14着ケリフレッドアスク（ディー）気性の成長を感じた。しまいの3Fは良い脚を使ってくれた。もう少し距離があった方が実力を出せると思う。

▼15着ワイドラトゥール（横山武）フケなのか、ゲート裏でステッキを入れても、うんともすんとも言わなかったです。

▼16着チェルヴィニア（レーン）良いスタートを切って、リズム良くいいポジションで競馬ができた。息も入れられたが、手応えの割に思ったほどの脚を見せられなかった。

▼17着カピリナ（田島師）スタートから良い位置につけてスムーズな競馬。引っかかることもなく4角まで迎えられたが、追ってから伸びることができなかった。