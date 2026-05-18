左腕スネルが左肘を手術

米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手は15日（日本時間16日）、左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため負傷者リスト（IL）入りとなった。16日（同17日）、デーブ・ロバーツ監督は不透明だった治療法について、手術を決断したと報道陣に明かした。

スネルは今季、左肩の疲労で開幕からIL入りし、9日（同10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回5失点で負け投手となっていた。15日（同16日）の時点では、ロバーツ監督は「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っている。遊離軟骨があることは検査で判明しているので、今後どうするか話し合っている」と明かしていた。

一夜明け、スネルは手術を選択したようだ。敵地エンゼルス戦の試合前、報道陣の取材に応えたロバーツ監督は、「火曜日に手術を受ける予定だ。私が理解している限りでは、遊離軟骨を取り除く手術になる。回復はかなり早くなる見込みなので、その点は心強い。今シーズン中の復帰は確実だと考えている。完全なタイムテーブルは分からないが、MRIやスキャンなどの結果から、今季中の実戦復帰に自信を持っている」と語った。

ロバーツ監督は復帰が予想より早くなるとしたものの、グラスノーやディアスら主力投手が離脱していることもあり、日本のファンの間では心配は尽きない。ネット上では、「投手陣大変そう」「大丈夫なんこれ」「まじかよ」「先発ローテの再編が必須なので、その点が気になるところ」「痛い…」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）