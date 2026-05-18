GACKT、月9初主演！『ブラックトリック』7月スタート 危険な魅力あふれるダークヒーロー誕生
フジテレビ系にて7月20日よりドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜21時）の放送がスタートすることが決定。主演はGACKT。
【写真】『ブラックトリック』どんなドラマに？ カラーリングもかっこいいロゴ
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語。
主演のGACKTが演じるのは、天才敏腕弁護士でありながら一級建築士としても働く異色の経歴の持ち主・浦真鷲直人。「嘘を武器に真実を暴く」戦術で連戦連勝し、証拠捏造、証言誘導、検事への罠など、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない。
勝つためなら手段を選ばない浦真鷲は、建築事務所チームを自らの手足のように使って新たな証拠を掘り起こし、用意周到な作戦で敵を追い詰めていく。そして、建築知識も持ち合わせている浦真鷲は、敵の証言の矛盾を暴き、消去された証拠すらも“設計”する。敵の“嘘の設計図”の完成度が高ければ高いほど、それを“嘘”で崩したくなる、いわば、「でっち上げの天才」である。
GACKTは、1995年にヴィジュアル系ロックバンド「MALICE MIZER」の２代目ボーカルとして活動を開始し、熱狂的な支持を獲得。1999年にソロ活動をスタートさせ、これまでに48枚のシングルと19枚のアルバムをリリースし、男性ソロアーティストとしてシングルTOP10獲得数は歴代１位を記録している。また、大河ドラマ『風林火山』（NHK）の上杉謙信役での演技が話題を呼び、2019年の映画『翔んで埼玉』では日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。『もしも徳川家康が総理大臣になったら』では、織田信長役を威風堂々と演じる姿が注目を集めた。また、人気番組『芸能人格付けチェック』（テレビ朝日系）では個人連勝記録を更新し続けるなど、圧倒的な存在感を放っている。芸歴31年という長い活動の中で、フジテレビドラマに出演するのはこれが初にして月９初主演。加えて、弁護士役を演じるのも初となる。
GACKTは演じる役柄について「浦真鷲は、基本的には属性にあまり興味がない人物で、何を考えているのか分からない、つかみどころの無いキャラクターという印象を持っています」とコメント。視聴者へ「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とメッセージを寄せた。
演出は『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）や『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）など話題作を世に送り出した三橋利行らが担当。さらに、『キングダム 大将軍の帰還』で日本アカデミー賞・最優秀撮影賞を獲得した佐光朗が撮影監督を、同じく最優秀照明賞を獲得した加瀬弘行が照明を担当することも決定した。また、本作のプロデュースを『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズなどのプロデュースを務めてきたヒットメーカーの牧野正が担う。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日スタート。毎週月曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■GACKT
――台本を読んでみての印象はいかがでしょうか？
「月９っぽいなという印象が一番強かったです。１話の“展開感”を感じる台本になっていると思いました」
――ご自身が演じられる役の印象を教えてください。
「浦真鷲は、基本的には属性にあまり興味がない人物で、何を考えているのか分からない、つかみどころの無いキャラクターという印象を持っています」
――共演者の方々、スタッフと本作をどのような作品に作り上げていきたいかお伺いできますでしょうか。
「セリフが結構多いので、セリフのキャッチボールがテンポ良く展開できればかなり面白くなると思います。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたいと考えています」
――最後に放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」
■プロデュース：牧野正（フジテレビスタジオ戦略本部・第１スタジオ）
「世の中には、巨大な権力や組織の論理によって、声を奪われる人々がいます。時には、手柄や保身のために“真実”そのものが作り替えられてしまうことさえある。そして弱者は、作られた“真実”によって、冤（えん）罪へと追い込まれていく。
このドラマの主人公は、法、情報、心理、世論など、使えるものは全て使い、時には虚実入り混じる駆け引きや危うい策略も辞さず、巨大権力が仕掛けた“嘘”を暴いていきます。決して、正攻法で戦うヒーローではありません。しかし、その危ういやり方でしか救えない弱者がいる。
このドラマは、“嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す”危険で痛快なダークヒーロー・エンターテインメントです。そして、この危うさとカリスマ性を併せ持つ主人公を演じるのが、GACKTさんです。
圧倒的な存在感と静かな狂気、そして人の心理を支配するような空気感が、このキャラクターに唯一無二の説得力を与えてくれています。追い詰められた弱者が救われる瞬間。圧倒的強者が、崩れていく瞬間。そして、危うい駆け引きの先に、隠されていた真実が明らかになる瞬間。
スリリングな頭脳戦と、ダークヒーローならではの危険な魅力、そして強者を打ち崩していく痛快さを、思い切り楽しんでいただけたらと思っています。『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』に、ぜひご期待ください」
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本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語。
勝つためなら手段を選ばない浦真鷲は、建築事務所チームを自らの手足のように使って新たな証拠を掘り起こし、用意周到な作戦で敵を追い詰めていく。そして、建築知識も持ち合わせている浦真鷲は、敵の証言の矛盾を暴き、消去された証拠すらも“設計”する。敵の“嘘の設計図”の完成度が高ければ高いほど、それを“嘘”で崩したくなる、いわば、「でっち上げの天才」である。
GACKTは、1995年にヴィジュアル系ロックバンド「MALICE MIZER」の２代目ボーカルとして活動を開始し、熱狂的な支持を獲得。1999年にソロ活動をスタートさせ、これまでに48枚のシングルと19枚のアルバムをリリースし、男性ソロアーティストとしてシングルTOP10獲得数は歴代１位を記録している。また、大河ドラマ『風林火山』（NHK）の上杉謙信役での演技が話題を呼び、2019年の映画『翔んで埼玉』では日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。『もしも徳川家康が総理大臣になったら』では、織田信長役を威風堂々と演じる姿が注目を集めた。また、人気番組『芸能人格付けチェック』（テレビ朝日系）では個人連勝記録を更新し続けるなど、圧倒的な存在感を放っている。芸歴31年という長い活動の中で、フジテレビドラマに出演するのはこれが初にして月９初主演。加えて、弁護士役を演じるのも初となる。
GACKTは演じる役柄について「浦真鷲は、基本的には属性にあまり興味がない人物で、何を考えているのか分からない、つかみどころの無いキャラクターという印象を持っています」とコメント。視聴者へ「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とメッセージを寄せた。
演出は『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）や『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）など話題作を世に送り出した三橋利行らが担当。さらに、『キングダム 大将軍の帰還』で日本アカデミー賞・最優秀撮影賞を獲得した佐光朗が撮影監督を、同じく最優秀照明賞を獲得した加瀬弘行が照明を担当することも決定した。また、本作のプロデュースを『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズなどのプロデュースを務めてきたヒットメーカーの牧野正が担う。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日スタート。毎週月曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■GACKT
――台本を読んでみての印象はいかがでしょうか？
「月９っぽいなという印象が一番強かったです。１話の“展開感”を感じる台本になっていると思いました」
――ご自身が演じられる役の印象を教えてください。
「浦真鷲は、基本的には属性にあまり興味がない人物で、何を考えているのか分からない、つかみどころの無いキャラクターという印象を持っています」
――共演者の方々、スタッフと本作をどのような作品に作り上げていきたいかお伺いできますでしょうか。
「セリフが結構多いので、セリフのキャッチボールがテンポ良く展開できればかなり面白くなると思います。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたいと考えています」
――最後に放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」
■プロデュース：牧野正（フジテレビスタジオ戦略本部・第１スタジオ）
「世の中には、巨大な権力や組織の論理によって、声を奪われる人々がいます。時には、手柄や保身のために“真実”そのものが作り替えられてしまうことさえある。そして弱者は、作られた“真実”によって、冤（えん）罪へと追い込まれていく。
このドラマの主人公は、法、情報、心理、世論など、使えるものは全て使い、時には虚実入り混じる駆け引きや危うい策略も辞さず、巨大権力が仕掛けた“嘘”を暴いていきます。決して、正攻法で戦うヒーローではありません。しかし、その危ういやり方でしか救えない弱者がいる。
このドラマは、“嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す”危険で痛快なダークヒーロー・エンターテインメントです。そして、この危うさとカリスマ性を併せ持つ主人公を演じるのが、GACKTさんです。
圧倒的な存在感と静かな狂気、そして人の心理を支配するような空気感が、このキャラクターに唯一無二の説得力を与えてくれています。追い詰められた弱者が救われる瞬間。圧倒的強者が、崩れていく瞬間。そして、危うい駆け引きの先に、隠されていた真実が明らかになる瞬間。
スリリングな頭脳戦と、ダークヒーローならではの危険な魅力、そして強者を打ち崩していく痛快さを、思い切り楽しんでいただけたらと思っています。『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』に、ぜひご期待ください」