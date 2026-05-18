◆パ・リーグ 日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）

勝利を決定づける放物線がスタンドに伸びた。７回、２点を追加しなお２死一塁。西武・ネビンがど真ん中の１３８キロフォークを振り抜いた打球は、左中間スタンドに消えた。２試合連続の今季７号２ランは、首位浮上へのダメ押し弾。「甘く入ってきたところをしっかりはじき返すことができた」。ゆっくりと駆け出すと、かみ締めるようにダイヤモンドを一周した。

まさに、西武の“アクセル”だ。昨季は正一塁手として１３７試合に出場し、打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点。今季は左脇腹の違和感などで出遅れ、１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からの１軍合流となったが、ネビン合流後の１４試合で３年ぶりの７連勝を含む１１勝３敗と一気に加速。西口監督も「本当にチームに貢献してくれてる。軸がしっかりしてるので、周りもやっぱりやりやすいのかな」と絶大な信頼を寄せる。

チームが勝つために、周囲への助言も惜しまない。「質問が何度かあったので、助ける意味でも。数字の見方やチャートの見方など少し複雑なところはあるので、ちょっとかみ砕いて教えてあげようと」。外国人枠を競う相手でもあるカナリオに対し、自身がメジャー時代から続けているデータ分析について親身になって教えたこともある。

チームは昨季は阻まれた“０・５差の壁”を越え、西口政権初、４０試合消化時点では２２年９月１日以来１３５４日ぶりとなる首位に浮上した。「まだシーズンは長いですけど、最終的に１位にいれたら」とネビン。１９年以来のリーグ優勝を成し遂げるまで、助っ人が全力でチームを引っ張る。（大中 彩未）

◆２２年の西武 ８月３０日の日本ハム戦（ベルーナＤ）で森（現オリックス）が通算１００号のＶ弾。１週間ぶりの奪首に成功した。９月１日まで首位も、同２日にソフトバンクに敗れ陥落した。最終的には７２勝６８敗３分けでシーズン３位。山川（現ソフトバンク）が本塁打、打点の２冠に輝いた。就任６年目の辻発彦監督はこの年限りで退任した。