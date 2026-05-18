◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

額の汗がフラッシュで光る岸田の言葉に、万感の思いがこもった。竹丸と並んで上がったお立ち台。Ｇ党の歓声を浴びながら「こういう試合を取ることによって、チームはまた強くなっていくと思う。最後、勝ち切れてよかったと思います」。スミ１で６連勝をもぎ取ったチームの中心で、新主将が攻守で存在感を放った。

６試合ぶりのスタメン起用に、まずはバットで応えた。０―０の初回２死一、二塁で外角に逃げる１３２キロスライダーをバットの先で捉えてしぶとく左前へ。「久しぶりのスタメンで、打つ方でもなんとか結果を残したかった」と二塁走者の生還を見届け、両手をポンポンとたたいた。４回の右前打、６回の左前打を合わせて今季初の猛打賞と気を吐いた。

強気のリードも光った。中盤の４〜６回は得点圏に走者を置く展開となったが「竹丸の一番いいボールだと思っている」という直球を要所で要求し、ピンチを切り抜けた。「表情が変わらないんで、何を思ってるかよくわからないですけど（笑）。多分あれが普通なんで、これからもああいう感じでいいと思います」。今季５度目のコンビとなったルーキー左腕の度胸に太鼓判を押した。

捕手として糧になった「１―０」の記憶がある。「本当に心の中で思い出に残っている」と振り返るのは２４年９月２３日の阪神戦（甲子園）だ。２位・阪神と１差の直接対決で先発マスクをかぶり、１―０の完封勝利。「優勝争いの本当に大事な試合で１―０で勝てた。ベンチも緊張感がすごくて、あの経験がめちゃくちゃ生きている」。侍ジャパンに選出されるまで成長した今につながる「１―０」を経験しているからこそ、お立ち台の言葉に実感がこもった。

岸田が選手ミーティングを呼びかけた８日・中日戦（バンテリンＤ）以降は６勝１敗の快進撃だ。「それが全てじゃないですけど、またみんなで１つになれた。強いチームは、全員が同じ方向を見ている」。息を吹き返したチームには、頼もしいキャプテンがいる。（内田 拓希）

◆記録メモ ５番・捕手で先発の岸田（巨）が今季初の猛打賞（４打数３安打１打点）。通算の対戦相手別打撃成績ではＤｅＮＡ戦が最高の打率．３５２（１２２打数４３安打）で、打点も最多の２４。今季の対戦相手別でも打率．４５５（２２打数１０安打）でＤｅＮＡ戦がトップで、今季の９打点のうち７打点をたたき出している“ＤｅＮＡキラー”だ。