「関西六大学野球、大商大１０−０京産大」（１７日、マイネットスタジアム皇子山）

最終節の２回戦２試合が行われ、大商大が２季ぶり２９度目（旧リーグを含む）の優勝を果たした。京産大を１０−０で下して勝ち点４（９勝２敗）とした。真鍋慧外野手（３年・広陵）が４安打１四球４打点と大暴れ。最優秀選手賞には大商大の星野世那投手（４年・近江）が選ばれた。龍谷大は大院大に６−０で勝利。全日程を終えて龍谷大が２位、以下は大経大、京産大、大院大、神院大の順だった。

大商大が王座奪還だ。開幕節こそ落としたが、以降は圧巻の８連勝で昨秋２位に終わった悔しさを晴らした。富山陽一監督は「みんな頑張ったと思います」と選手らをねぎらった。その中でも最後まで大きな存在感を見せたのが真鍋だ。

１６日の京産大戦ではサヨナラ打。この日は初回の遊撃内野安打を皮切りに、５打席全出塁の４安打１四球４打点と躍動した。優勝をつかみ「素直にうれしい」と笑顔。打率・４７２、１５打点、リーグトップの３本塁打でベストナインにも輝いた。「打点も稼いでますし、いい場面で打てた。確率性も上がっていますし、長打も増えているのでよかった」と手応えを得た春だった。

これで９大会連続１６度目の全日本大学野球選手権大会出場を決めた。「一戦一戦集中して勝ちたい」と真鍋。全国の舞台でも頼れる４番がチームを引っ張る。