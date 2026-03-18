シンガー・ソングライターで俳優のＧＡＣＫＴが、７月２０日スタートのフジテレビ系ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜、後９・００）で月９初主演、連続ドラマ初主演を飾ることが１７日、分かった。完全オリジナルストーリーのリーガルドラマで初の弁護士役に挑む。

ＧＡＣＫＴが危険な香りを漂わせるダークヒーローになる。“でっち上げ”の天才である敏腕弁護士がうそを武器に、手段を選ばず真実を暴くリーガルドラマで、敏腕弁護士と１級建築士の顔を併せ持つ主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと）役を演じる。

ＧＡＣＫＴは音楽活動と並行して俳優業にも力を入れてきた。ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」（２００７年）の上杉謙信役で強烈な印象を残し、１９年公開の映画「翔んで埼玉」で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。歴史物からコメディーまでこなす振り幅と圧倒的な存在感で、高い評価を得てきた。

芸歴３１年で満を持して月９に挑むＧＡＣＫＴは「これまで見たことのない内容のドラマになっているので面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）」と自信。弁護士役だけにセリフ量も多いが「テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような作品を作り上げていきたい」と意気込んだ。

チームも強力だ。「コンフィデンスマンＪＰ」の三橋利行氏が演出、映画「キングダム 大将軍の帰還」で日本アカデミー賞最優秀撮影賞の佐光朗氏が撮影監督、同照明賞の加瀬弘行氏が照明、「ガリレオ」、「ＨＥＲＯ」シリーズの牧野正氏がプロデュースを担当。映像美や作り込まれた世界観の中で、ＧＡＣＫＴら演者を輝かせる。