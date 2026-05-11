俳優の今田美桜（２９）がテレビ朝日系ドラマ「クロスロード〜救命救急の約束〜」（７月スタート。火曜、後９・００）で同局系ドラマに初主演し、医師役に初挑戦することが１７日、分かった。今田はヒロインを務めた昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」後、初の連ドラとなる。

「救命医、救急隊員、警察官が葛藤を抱え、もがきながらも、同じ目標や己の正義、いろいろな命や感情に向き合っていくドラマ」（今田）で、今田が演じるのは救命医の春木遥役。ある出来事がきっかけで全ての命を救いたいと切望、救命医となり、理想と現実のはざまで成長していく。

主人公について、今田は「人の心を動かすような情熱を持った人物。『患者を助けたい』という一心で、周りを巻き込みながら、突っ走ることができる」と説明。

初の医師役に「動きの流れの根底にある医療的な仕組みを理解しないと自然に動けないので、ひたすら体が覚えるまで練習していますが、やっぱり難しいですね！お医者さん側に立つと、見える世界が全然違うんですよ！実際にメスを握ると、想像以上の緊張感がありますし、医師役ならではのすごみを感じる日々」と苦闘しつつも「すごく充実しています！」と手応えを感じている。

撮影では「《泣いても笑っても朝が来る》って、こういうことなのかな。大人の青春ドラマだな」と心を揺さぶられているといい、「みんなが応援したくなるようなキャラクターとして演じていきたい」と燃えている。