「関西学生野球、関大６−０京大」（１７日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

第７節の２回戦２試合が行われ、関大が京大を下して２０２３年秋以来、５季ぶり４１度目（旧リーグ含む）の優勝を果たした。全チームから勝ち点の完全優勝で、６月８日開幕の全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）への出場権を獲得。先発のドラフト候補左腕、米沢友翔投手（４年・金沢）が７回４安打無失点、１５奪三振で今季４勝目を挙げた。近大は関学大に４−１で勝ち１勝１敗。１８日に３回戦に臨む。

勝てば優勝の一戦で、米沢が貫禄の快投をみせた。７回を投げ、先発全員から計１５個の三振を奪い４安打無失点。１３日・近大戦で八回途中まで投げてから中３日のマウンドで今季４勝目を挙げ「素直にうれしい。ストレートで押すことができた」と振り返った。

初回を３者連続三振でスタートし、四回も３者連続三振。走者を出しても要所を締めた。春季リーグを制するのは９５年以来、３１年ぶり。全国の舞台に向け「真っすぐがどこまで通用するか試したい」と心を躍らせた。

大学２年夏から肩肘痛に悩まされ、満足に投げられない期間も長かったが「自分自身との戦いだと思って」と、地道な練習に徹した。アドバイザリースタッフを務めるＯＢで元阪神投手コーチの山口高志さん（７５）の存在も大きかったといい「寄り添ってもらい、アドバイスもいただいた」と感謝した。

２４年からチームを率いる小田洋一監督（６０）にとって初優勝。「おととし、去年となかなか上に行けなかったが、選手たちがしっかり取り組んでくれたことが根差した」と喜びをかみしめた。