「男子ゴルフ・関西オープン選手権・最終日」（１７日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

首位と１打差の４位から出た藤本佳則（３６）＝国際スポーツ振興協会＝が６バーディー、１ボギーの６５で回り、通算９アンダーで２０１３年１０月以来、１３年ぶり３度目の優勝を手にした。初優勝を狙った大堀裕次郎（３４）＝Ｓｈｏｔ Ｎａｖｉ＝は自身初のホールインワンなど見せ場をつくったが、同６アンダーで小西たかのりと並んで２位に終わった。

最高の形で「一つの目標」という、地元関西での勝利を手にした。藤本は前半で３バーディーと着実にスコアを伸ばしてトップに立つと、１１番でボギーも１２、１３番と連続バーディーという、強さを感じさせるプレーで、１００年に及ぶ大会の最終日を引っ張った。

コロナ禍に歩調を合わせるように、左手親指、左肩を立て続けに故障。そこで無理をしたことで不振が長引いた。今季もシード権はなく、下部ツアーの成績上位者の資格でレギュラーに出場している。

ただ、その間も「ずっと『ゴルフが好き』という思いがあったからやってこられた」と思い返す。故障を癒やし、スイングも納得いくものを追求し続けたことで、下部ツアーに出ながらも「レギュラーでやれそう」という手応えを得て迎えたシーズンでもあった。

その自信が１８番で表れた。左から木がせり出し、しかもやや左ドッグレックという、フェーダーの藤本には厳しいティーショットをドライバーで完璧に打ち切り、フェアウエーを捉えた。「あれが、ウイニングショットかな。成長したかな」と藤本。

笑顔を絶やさないラウンドは、苦労を乗り越え、いいも悪いも経験を重ねた故だ。その先に待っていた、史上３位となる１２年２１６日の長期ブランク勝利。三男・義都くん（５歳）の前で見せた、初めての優勝に「よかった」と、また笑みをこぼした。

◇藤本 佳則（ふじもと・よしのり）１９８９年１０月２５日、奈良県出身。練習場を経営する祖父の影響でゴルフを始め、東北高を経て東北福祉大に進学。２０１２年にプロ転向し、同年の日本ゴルフツアー選手権で初優勝。１３年のトーシン・トーナメントで２勝目。１６５センチ、７２キロ。所属は国際スポーツ振興協会。