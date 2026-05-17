「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）

女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝は６０メートル３６の５位だった。非五輪種目の男子３０００メートルは森凪也（ホンダ）が日本新記録の７分３８秒９８で制した。２０１４年に大迫傑が出した記録を１秒１１更新した。同１００メートル決勝はパリ五輪王者のノア・ライルズ（米国）が９秒９５で勝ち、桐生祥秀（日本生命）が１０秒１５で日本勢最上位の４位だった。男子走り幅跳びは橋岡優輝（富士通）が８メートル２２で、１１０メートル障害は阿部竜希（エターナルホスピタリティグループ）が１３秒２６で優勝した。

今季初戦に臨んだ北口は５本の投てきのうち、６０メートル台は一度にとどまった。２月から男子世界記録保持者で五輪３度優勝のヤン・ゼレズニー氏（チェコ）の指導を受け、投てきフォームを細かく変更中。「不完全燃焼！これでこんなに飛ぶなら（練習を積めば）もっと飛ぶ。これからが楽しみ」と前を向いた。

フォームは主に３点変更。助走開始時のステップをやめ、助走路の中央を走り、やりの引き方を変えた。これまでは一度手を下ろしてから投てき動作に入っていたが、今は下ろさない方式に変更。ゼレズニーコーチから「今世は無理だから、来世にやろう」と指摘されたことがきっかけで、北口は「やりを下ろして引くのはヤンが元祖。その人に違うと言われたら受け入れざるを得ない」と笑いながら明かした。

今後はダイヤモンド・リーグ１戦をはさみ、日本選手権（６月、愛知）に照準を合わせる。今大会の結果は振るわなかったが、フォーム変更は連覇を狙う２０２８年ロサンゼルス五輪などを見据えたもの。６７メートル３８の日本記録を保持する北口は「将来的には７０メートルを投げたい」と飛躍を誓った。