「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−０サントリー」（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式の決勝第３戦が行われ、大阪Ｂ（レギュラーシーズン２位）が昨季覇者のサントリー（同１位）にストレート勝ちし、２勝１敗で優勝を決めた。第１戦を落とした後に２連勝し、昨季スタートしたリーグで初めて頂点に立った。今季限りでサントリーを退団し、来季からポーランドリーグでのプレーが有力な高橋藍（２４）は有終Ｖはならなかった。

涙が止まらなかった。運命の最終戦で、前回王者サントリーが大阪Ｂにストレート負けして優勝を逃した。第１戦を取ってから、２日連続で落として逆転負け。今季限りでの退団が決まっている主将の高橋藍は「チームを勝たせたかった…」と悔しさをにじませ「結果が全て。最高の景色で終わりたかった」と目を赤くした。

攻守がかみ合わなかった。序盤から得点源のムセルスキーが精彩を欠き、高橋藍もスパイクミス。ギアを上げた大阪Ｂの強打に２戦連続で押され、４連続失点などチームで波に乗れなかった。最後は西田のサーブが、高橋藍のすぐ横を跳ねて終戦。「素晴らしいサーブだった。負けた要因は西田選手のサーブ」と白旗を揚げた。

パリ五輪後の２０２４〜２５年シーズンに、イタリア・セリエＡからＳＶリーグに移籍した高橋藍。１季目で優勝、２季目は主将を背負って２位と結果を残した。「肉体改造とか日本だからこそ徹底できた部分がある。勝った試合も、負けた試合も次につながる」と前を向いた。

今後は強豪のポーランドリーグでのプレーが有力で、２８年ロサンゼルス五輪でのメダル獲得を見据え成長を続けていく。「トップ選手になって、自分が１点を取り切れる頼れる選手になっていきたい」。国内でプレーした２シーズンを糧に、さらなるステージへ上る。