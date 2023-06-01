「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）

ピンチを迎えるたびに出力を上げて打者を斬った。巨人ドラフト１位の竹丸（鷺宮製作所）が６回を５安打無失点。粘りの投球でハーラートップタイの５勝目をマークして、チームに６連勝と今季最多の貯金５をもたらした。

リフレッシュ効果は抜群だった。自己ワースト５失点を喫した６日のヤクルト戦から中１０日。開幕からの疲労を抜いてキレを取り戻した左腕は、初回に女房役の岸田から贈られた１点を死守すべく奮投した。

四回は先頭の度会に二塁打を許して中軸を迎えたが、３番の筒香を１４９キロ直球で空振り三振。課題に挙げてきた右打者の宮崎、ヒュンメルもねじ伏せた。

「ピンチは結構あったんですけど粘れてよかったです。要所、要所を締められました」と話した左腕は「すぐに登板が来る感覚があったので１回空いたのはよかった」と本音も漏らした。

七回からは継投に入り、最後は守護神マルティネスが移籍後初の３連投で１３セーブ目を挙げてスミ１試合を締めくくった。これで２位・阪神とは０・５ゲーム差。阿部監督は「すごくいい試合が続いて勝ちにつながってる。来週から大事な試合が始まるんで、そこに準備したい」。ヤクルト、阪神との上位２チームとの対戦に目を向けた。