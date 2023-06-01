心臓マッサージを体験する児童ら＝１１日、川崎市立下小田中小学校

小学校からの救命教育の推進を目的とした「日本ＡＥＤ財団スクールフォーラム」が、川崎市立下小田中小学校（同市中原区）で開かれた。「学校での突然死ゼロ」を目指し、児童が公開授業で救命措置を学び、医療・教育関係者らのシンポジウムでは突然死の防止策などを議論した。

１１日に行われたフォーラムは２部構成で、第１部の「救命教育の公開授業」では５年生約１８０人が心肺蘇生の手順や方法を学習。練習用のクッションを使って心臓マッサージを体験し、「疲れた」「手が痛い」などと難しさを実感した。上原綾乃さん（１０）はマッサージに交代で挑戦し「命を救うには皆が協力することが大切だと知った」、上田智喜さん（１０）は「授業を生かして、目の前で誰かが倒れた時には救えるように頑張りたい」と話した。

学校で起きた児童生徒の死亡事故で、死因の第１位は「突然死」。埼玉県では２０１１年に小学校で駅伝の練習中だった桐田明日香さんが突然倒れて亡くなった。この事故を踏まえ、全国の教員向けの事故対応テキスト「ＡＳＵＫＡモデル」が作成されている。

第２部のシンポジウムでは、教員や医師など８人が、学校での突然死を防ぐための取り組みなどを報告した。桐田さんの母寿子さんは娘の事故について語り、「誰かを救うことは周りの人の心を救うことにもなる」と救命教育の大切さを強調。「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は飾りではない。積極的に使ってほしい」と訴えた。