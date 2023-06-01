“福岡のお天気キャスター”太田江莉奈、アンダーウェア姿で抜群プロポーション披露
【モデルプレス＝2026/05/18】太田江莉奈が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】29歳お天気キャスター、美バスト際立つ
福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ。
今号ではアンダーウェア姿で美しいボディを披露。抜群のスタイルが際立っている。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】29歳お天気キャスター、美バスト際立つ
◆太田江莉奈、美ボディ披露
福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ。
今号ではアンダーウェア姿で美しいボディを披露。抜群のスタイルが際立っている。
◆表紙は“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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