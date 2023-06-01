「サレタ側の復讐」水崎綾女、艷やか美ボディ開放 引き締まったウエスト際立つ
【モデルプレス＝2026/05/18】女優の水崎綾女が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】37歳女優、濡れ肌姿で色気漂う
2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（テレビ東京系、毎週水曜25：00 〜）に、トリプル主演のひとりとして岸本奈津子役で出演中。
今号では黒のビキニ姿で美しいボディを披露。引き締まったウエストが際立っている。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか豊田萌絵、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】37歳女優、濡れ肌姿で色気漂う
◆水崎綾女、美ボディ開放
2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（テレビ東京系、毎週水曜25：00 〜）に、トリプル主演のひとりとして岸本奈津子役で出演中。
今号では黒のビキニ姿で美しいボディを披露。引き締まったウエストが際立っている。
◆表紙は“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか豊田萌絵、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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