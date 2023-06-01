「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）

今季２度目の完封負けを喫した試合後、阪神・藤川監督は「我慢ですね」と総括した。攻撃では３度あった得点圏であと１本が出ず、許した決勝点は野手の間に落ちたポテンヒット。接戦で競り負けた１敗は日曜日の甲子園初黒星だが、中野、森下の堅守が投手戦を支えた。

「今は、今日も含めて行ったり来たりの状態ですから、グっと堪えてやっていくというところですかね」。１勝１敗で迎えたカード第３戦は投手戦となった。二回、中野は一、二塁間を襲う野間の打球に反応。難なく裁いてピンチの芽を摘む。

五回には先頭・持丸が放った右翼後方の飛球に対し、背走した森下がフェンスに体をぶつけながら好捕。九回には再び中野だ。小園が放った二塁左の打球を捕球すると、体を反転させジャンピングスローでアウトにした。今季の失策数１９は広島の１３に次ぐ数字。高い守備意識について中野がチームの総意を代弁する。

「守備をしっかりすれば、こういう僅差の試合になる。まずは守備というのは大事に、意識して守っています。そこはミスのないようにというのは大事かなと思います」

先発・才木の奪三振ショーも含め、随所で魅せたプロのプレー。今季、１点差の試合は４勝６敗と負けが先行するが、藤川監督も「かみ合うのを待つしかない。また来週から。形はきっちりタイガースとして続けていくことですね」と前を向いた。求めるのは攻守でブレない姿勢。耐えて勝つ。

◆同一カード３連戦中に２度のゼロ敗 阪神は広島との今カードで第１戦に続き２試合目の完封負け。同一カード３連戦中で２度のゼロ敗は２０２４年８月１２、１４日の巨人戦（東京ドーム）以来。甲子園に限れば同年７月１９、２０日の広島戦以来。なお、阪神が広島戦カード負け越しは２５年４月１８〜２０日の３連戦以来、１０カードぶり。