「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）

経験豊富な男が存在感を示した。今季２度目の無得点に終わった打線において、阪神・梅野が唯一のマルチ安打。１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来の出場となった中、グラウンドで思いを体現した。

「１週間ぶりの出場だったんで、どんな形でもね。応援してくれているファンの皆さんのために、あの場に立てるっていうところで。泥くさくやれたこと、結果がついてきたことは、本当に良かったと思います」

まずは０−０の四回２死一塁。岡本に対して、１ストライクから甘く入ったスライダーを左前へ運び好機を演出した。１点を追う七回先頭では、遊撃への当たりに全力疾走で内野安打をもぎ取り、その後三塁まで進塁。ただ、いずれの場面も得点には結びつかず、もどかしい展開となった。

それでも、７回１失点と好投した才木を懸命にリード。「ピンチでも思い切って緩急を使って投げたところとか、そういうところで、こういうゲーム展開になった」と振り返り、「粘り強く投げてくれた」と後輩をたたえた。

「チームが負けてしまったこと、浩人（才木）に負けがついたことは本当に悔しいことですけど、また次、勝てるようにやっていきたいなと思います」と背番号２。献身的姿勢で、次こそ勝利を導く。