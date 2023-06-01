「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）

好投の阪神・才木を援護できなかった。阪神は打線が振るわず１５日に続き無得点。同一カード３連戦で２度の零敗となった。４戦全勝中だった日曜日の甲子園で今季初の敗戦を喫した。先発の才木浩人投手（２７）は７回を４安打１失点に抑えた。広島戦の黒星は２０１８年８月１５日以来で、今季２敗目となったが力強い投球で９三振を奪った。

たった１点が重くのしかかった。才木は７回４安打１失点の好投も３試合ぶりの今季２敗目。敗れはしたが、こういう日もあると表情を曇らせることはなかった。「しっかりゲームはつくれたかなと思います」。通算５０勝とリーグトップタイの５勝目は次戦以降へお預けとなった。

初回から快調に飛ばしていった。一、二回は２奪三振ずつで三者凡退。三回は３者連続三振と、この回までに７三振を奪う完璧な内容だった。四回は１死から「菊池さんの四球がすごくもったいない」と出塁を許し、その後は１死満塁のピンチ。ここでモンテロの投ゴロで自ら本塁を踏んだ。「初めての経験です」と笑ったが、好判断。最後は野間を左飛で片付けた。

五回も三者凡退。六回も２死から小園の強烈なライナーを反応良くキャッチして３人で片付けた。苦笑いする小園と笑顔で言葉を交わしながらマウンドを降りたが、失点は七回。先頭の坂倉に二塁打を浴びると、１死三塁から左前へのポテンヒットで先制点を与えた。「しょうがない」と切り替え、続く持丸は二ゴロ併殺打。見事な投球内容だったが、打線の援護がなく、広島戦の自身の連勝は「６」でストップ。２０１８年８月１５日以来、２８３２日ぶりの黒星を喫した。

とはいえ、この日も９奪三振。「１個足らずやった」と３試合連続の２桁奪三振には届かなかったが、今季６６奪三振はリーグトップを独走中だ。「三振を取れていることはすごくいいこと。そこは継続しながら、より多く取れたらいいかなと思います」。このペースならば、自身初の最多奪三振のタイトル獲得も見えてくる。

４月は２試合連続の６失点など、苦しい時期もあった。５月に入って、３試合連続でゲームメーク。この日の負けも悲観することはない。「割り切るしかないと思う。自分の状態は悪くないですし、右肩上がりにきてるのはいいこと。次はしっかりゼロでいけるように調整していけたらいいかなと思います」。１失点で満足はしていない。さらなる高みへ、才木が次こそ勝利をつかむ。