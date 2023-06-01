GACKTが主演を務める月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』が、7月20日よりフジテレビ系で放送されることが決定した。

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本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」をテーマに、嘘で歪められた真実を嘘で取り戻すダークヒーローの物語が描かれる。

GACKTが演じる主人公・浦真鷲直人は、天才敏腕弁護士でありながら一級建築士としても働く異色の経歴の持ち主。証拠捏造、証言誘導、検事への罠など、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない人物だ。建築事務所チームを自らの手足のように使って新たな証拠を掘り起こし、用意周到な作戦で敵を追い詰めていく。建築知識を活かして敵の証言の矛盾を暴き、消去された証拠すらも“設計”するという。なお、GACKTは芸歴31年でフジテレビドラマ初出演にして、月9初主演。弁護士役を演じるのも初となる。

演出は『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）などの三橋利行らが担当。撮影監督には『キングダム 大将軍の帰還』で日本アカデミー賞最優秀撮影賞を獲得した佐光朗、照明には同作で最優秀照明賞を獲得した加瀬弘行が起用された。プロデュースは『ガリレオ』シリーズ（フジテレビ系）、『HERO』シリーズ（フジテレビ系）などの牧野正が担い、脚本は吉髙寿男、市東さやか、阿部沙耶佳、萩森淳、北浦勝大、鈴木洋介、金沢達也の7名が手がける。

主演を務めるGACKTは「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とコメントを寄せている。

■GACKT（浦真鷲直人役）コメント・台本を読んでみての印象月9っぽいなという印象が一番強かったです。1話の“展開感”を感じる台本になっていると思いました。

・自身が演じる役の印象浦真鷲は、基本的には属性にあまり興味がない人物で、何を考えているのか分からない、つかみどころの無いキャラクターという印象を持っています。

・どのような作品に作り上げていきたいかセリフが結構多いので、セリフのキャッチボールがテンポ良く展開できればかなり面白くなると思います。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたいと考えています。

・視聴者やファンへメッセージこれまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）。新たなドラマをお届けできるのではないでしょうか。頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。

■牧野正（プロデュース）コメント世の中には、巨大な権力や組織の論理によって、声を奪われる人々がいます。時には、手柄や保身のために“真実”そのものが作り替えられてしまうことさえある。そして弱者は、作られた“真実”によって、冤罪へと追い込まれていく。このドラマの主人公は、法、情報、心理、世論など、使えるものは全て使い、時には虚実入り混じる駆け引きや危うい策略も辞さず、巨大権力が仕掛けた“嘘”を暴いていきます。決して、正攻法で戦うヒーローではありません。しかし、その危ういやり方でしか救えない弱者がいる。このドラマは、“嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す”危険で痛快なダークヒーロー・エンターテインメントです。そして、この危うさとカリスマ性を併せ持つ主人公を演じるのが、GACKTさんです。圧倒的な存在感と静かな狂気、そして人の心理を支配するような空気感が、このキャラクターに唯一無二の説得力を与えてくれています。追い詰められた弱者が救われる瞬間。圧倒的強者が、崩れていく瞬間。そして、危うい駆け引きの先に、隠されていた真実が明らかになる瞬間。スリリングな頭脳戦と、ダークヒーローならではの危険な魅力、そして強者を打ち崩していく痛快さを、思い切り楽しんでいただけたらと思っています。『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に、ぜひご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）