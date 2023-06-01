今田美桜が主演を務める連続ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』が、7月期のテレビ朝日系火曜ドラマ枠で放送されることが決定した。

参考：髙石あかり、今田美桜、森七菜らがエンタメシーンに刻んだ名演 2025年に活躍した女優たち

『ドクターX ～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）や『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）のスタッフが集結した本作は、若き救命医・救急隊員・警察官の正義と成長を描く医療ドラマ。『東京リベンジャーズ』シリーズなどの髙橋泉が完全オリジナルで脚本を手がけ、『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）の及川拓郎、『義母と娘のブルース』（TBSテレビ）の中前勇児が演出を担当する。

2025年放送のNHK連続テレビ小説『あんぱん』では朝ドラヒロインを務めた今田。朝ドラ後初の連続ドラマ、そしてテレ朝ドラマ初主演となる本作で演じるのは、「どんな命も救うことをあきらめない」と心に誓い、横浜湾岸病院の救命救急科で働く若き救命医・春木遥。熱意は人一倍あるものの、救命医としてはまだまだ発展途上の遥。患者の死や、患者が抱える問題にも全力で向き合おうとするが、そのたびに無力さを痛感する。それでも必死にもがき、ひたむきに立ち上がっていく遥と仲間たち。さまざまな苦悩や挫折を重ねながら、彼らが見出していく道とは。

今田はすでに始まっている撮影にも意欲的に取り組み、「いざお医者さん側に立つと、見える世界が全然違う！ 実際にメスを握ると、想像以上の緊張感がありますし、縫合も含めて医師役ならではの凄みを感じる日々です。毎日吸収することが多く、すごく充実しています！」と語っている。

今田美桜（春木遥役） コメントオファーを受けた際の率直な気持ち救命救急をテーマにした作品はたくさんありますが、今回は救命医と救急隊員、警察官が交わっているお話で、すごく面白いなと思いました。日々の撮影の中でも改めて、「人の命を救いたいという思いが、バトンのように受け継がれているな」と感じ、いろいろと考えさせられています。

役づくりで準備したこと、気を付けていること撮影現場に医療監修の先生がいてくださるので、専門的な所作などを都度教えていただき、家でも繰り返し練習しています。私は器用なタイプではなく、動きの流れの根底にある医療的な仕組みを理解しないと自然に動けないので、ひたすら体が覚えるまで練習していますが、やっぱり難しいですね！ と同時に、細かい仕組みを知れば知るほど興味深く、すごく勉強になっています。

『ドクターX ～外科医・大門未知子～』で演じた看護師役とは違う難しさについて『ドクターX』の時に学んだオペ室でのルールなど、今回も生かされている知識がある一方で、まだまだ知らないことがたくさんあるなとも感じています。『ドクターX』でも手術の様子はすぐ横で見ていたのですが、いざお医者さん側に立つと、見える世界が全然違うんですよ！ 実際にメスを握ると、想像以上の緊張感がありますし、縫合も含めて医師役ならではの凄みを感じる日々です。毎日吸収することが多く、すごく充実しています！ 本当にありがたい経験をさせていただいているなと思います。

主人公・遥の印象遥は人の心を動かすような情熱を持った人物。普通だとブレーキがかかってしまうような場面でも「患者を助けたい」という一心で、周りを巻き込みながら、突っ走ることができるんです。遥のように情熱でみんなに影響を与えることは、私自身には絶対できない！ だからこそ憧れますし、演じながら「すごく頼もしい人が隣にいるような感覚」になり、心強さを覚えます。もちろん、遥はまだ若く、ちょっと常識外れな青臭い一面があるのも事実です。ですが、そこも子どもっぽいワガママに見えないよう、みんなが応援したくなるようなキャラクターとして演じていきたいです。彼女がいろんな経験を経て、どう成長していくのか、私自身も楽しみです。

撮影現場の雰囲気とにかく明るくて、雰囲気はめちゃくちゃいいと思います。メインキャラクターを演じる俳優さんたちの世代が近いこともありますが、他愛のない話で盛り上がれる関係性で、安心感があるんです。そういう空気感が作品にも出てくれていたらいいなと思っています。

視聴者にメッセージ『クロスロード ～救命救急の約束～』は救命医、救急隊員、警察官がそれぞれ葛藤を抱え、もがきながらも、同じ目標や己の正義、いろいろな命や感情に向き合っていくドラマです。大人になればなるほど、心が大きく動くことはなかなかないものですが、撮影をしながら「『泣いても笑っても朝が来る』って、こういうことなのかな。大人の青春ドラマだな」と感じ、心を揺さぶられています。皆様にも「また明日からも頑張ろう」と思っていただける作品になれば幸いです。ぜひご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）