◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝 G大阪 1―0 アル・ナスル（2026年5月16日 キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）

アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）下位大会のACL2は16日、リヤドで決勝が行われ、G大阪が敵地でアルナスル（サウジアラビア）に1―0で勝ち、初優勝した。前半30分、FWデニス・ヒュメット（29）の得点で先制すると相手FWクリスティアーノ・ロナウド（41）らの反撃に耐え、アジアでは08年ACL以来のタイトルを手にし、来季ACLEプレーオフの出場権を獲得した。

試合終了の笛が鳴った瞬間、ヴィッシング監督は両手でガッツポーズをつくった。「気の抜けない試合だった。最後の笛が吹かれた時、優勝したんだなと確信できた」と言う。主将のDF中谷はピッチを叩いて感情を爆発させ、DF三浦の涙腺は崩壊していた。

シュート数は3対18。ボール保持率も相手が60％と上回られた。相手はC・ロナウドだけではなく、ジョアンフェリックスやセネガル代表FWマネも。最後は耐える時間になったが、全員で体を張ってヒュメットの1得点を守り切った。

3月14日のアウェー広島戦。タイ遠征から中2日の強行日程でミドルブロックを敷いた守備を採用した。結果は2失点で完敗。試合後に選手とスタッフを交えて「どんなに疲れていても、どんなに強い相手でも、前に出て戦った方がいい」と話し合った。今季就任した指揮官はほぼ相手の分析をしないが、自分たちのサッカーを貫く覚悟ができた瞬間だった。

開始1秒から100％を求める指揮官のスタイルを遂行し、即時奪回を目指すゲーゲンプレスでスター軍団を苦しめた。方向性の正しさは証明された。15年度天皇杯以来10個目タイトルは名門復活への第一歩だ。