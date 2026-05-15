これからの季節は、スポーツを楽しむのに注意すべき点が多くなる。

厳しい暑さや落雷はもちろん、最近ではクマの出没にも警戒が必要だ。

埼玉県春日部市のケースは暑さだった。５月４日に開かれたマラソン大会では、ランナー８人が熱中症の疑いで搬送された。この日は、さいたま市で最高気温２９・５度を記録していた。

運動をすると、体は大量の熱を発生させる。通常は発汗などで体温を調節するが、暑さでその機能が追いつかないと、体に熱がこもって熱中症になりやすい。

気温が急に上がる時期は特に要注意だ。本格的な暑さが到来する前からランニングやトレーニングなどの軽く汗をかく運動を続け、暑さに体を慣らしたい。

日本スポーツ協会は昨年、「熱中症予防ガイドブック」を改訂して、体を冷やすための具体的な方法を盛り込んだ。運動の前後や休憩中に手のひらを水などで冷やすと、冷たい血液が全身を循環して体温を下げてくれるという。

この時期は、中学や高校のスポーツ大会が相次ぐ。過去の開催方式や時期にとらわれず、選手が危険にさらされないような開催の方法を考えてもらいたい。

夏場は雷にも気をつけねばならない。宮崎市では一昨年４月、サッカーの練習試合中のグラウンドに雷が落ち、高校生１８人が病院に運ばれた。落雷の被害は７、８月が多く、過去には試合中の野球部員が死亡した例もある。

スマートフォンを活用して気象情報に気を配り、雷鳴などの予兆があった場合は、すぐに運動を中止して、建物や車の中へ避難すべきだ。事前に避難場所を確認しておくことも欠かせない。

近年は各地でクマの出没が相次ぎ、人が襲われるケースが目立つ。スポーツ大会を開催するうえでも脅威になっている。

北海道千歳市で毎年６月に開かれてきた国際マラソンは、昨年の開催直後、コース近くにクマが現れたため、今年は中止が決まった。女子プロゴルフの試合日程が短縮されたこともある。

大会の主催者は、会場周辺でのクマの目撃情報を、自治体などから事前に入手できるようにしておくことが重要だ。大会の開始前に、爆竹などで大きな音を発してクマを威嚇する取り組みなども始まっている。参考にしたい。

ランニング中にやぶから現れたクマに襲われた人もいる。不意に遭遇しないよう、見通しのよいコースを選ぶことも必要だ。