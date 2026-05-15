人工知能（ＡＩ）ブームの追い風に乗って、上場企業の好決算が相次いだのは朗報だが、イラン情勢の混迷で先行きの不透明感は強い。

成長を続けるには、変化への対応力を高めることが大切だ。

東京証券取引所に上場する企業の２０２６年３月期決算発表が峠を越えた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を構成する企業（金融など除く）の最終利益の合計は５年ぶりに減少する見通しとなった。

ただし、最終利益の合計は約３６兆円と、高い水準が継続している。世界的なＡＩブームで、国内でも半導体や電機などで好決算が相次いでいるためだ。

半導体大手キオクシアホールディングスは、データセンター向けのメモリー需要が拡大し、最終利益は２倍の約５５００億円となった。日立製作所や富士通など大手電機７社のうち５社もＡＩ関連事業が伸び、大幅増益となった。

好決算を受けて、日経平均株価が一時、６万４０００円に迫るまでに上昇したのも、成長への期待の大きさの表れだろう。

混迷が深まる中でも日本経済の強さを示していくために、好決算の企業は、高い賃上げと積極的な投資が求められる。

日本経済は緩やかな回復を続けてきたが、イラン情勢の混迷で、企業も危機対応が問われる局面に入ってきた。その反映で、エネルギーや石油化学などの分野で、２７年３月期決算の業績予想を「未定」とする企業が続出した。

今後も成長を続けるためには、供給網の点検や、コスト削減策の再考が欠かせない。

トヨタ自動車は２７年３月期の最終利益が２２％減の３兆円となり３期連続の減益となる見通しだ。

トヨタは、類似の部材を共通化して部品点数を減らし、コストを削減する取り組みを世界で広げる。グループ全体でも資材の使用量の削減を進めるという。

中東危機に対する警戒感は企業の間に広がっている。食用油の日清オイリオグループは決算記者会見で「商品によっては製造上の調整が必要になる」と説明した。

カルビーは深刻なインク不足を受けて、「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変える。収益確保に向けて、対応策を工夫する企業は増えるだろう。

スズキの鈴木俊宏社長は第３次オイルショックになるリスクに言及し、電気自動車（ＥＶ）への移行が進むことも「考えていかなければならない」と語った。変化に対応した構想力も問われよう。