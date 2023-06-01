GACKT、月9主演ドラマは豪華スタッフ集結【一覧】 さらに「豪華なキャスティング、圧倒的なスケール」予告
フジテレビは、7月期の月9ドラマに『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（7月20日スタート、毎週月曜 後9：00）の放送を決定し、主演をGACKTが務めると発表した。GACKTは、フジテレビドラマ初出演にして、月9初主演を飾る。
【写真】月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』に主演するGACKT
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
GACKTが演じる主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと）は、悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーロー。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じず、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗し、嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。
浦真鷲は、一流弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という異色のキャラクター。依頼人である弱者を救うためなら、自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎない。建築知識も持ち合わせていることから、“嘘の設計図”を設計して真実を暴いていく。
スタッフ陣も明らかになった。演出は、『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）や『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）など話題作を世に送り出した三橋利行氏らが担当。さらに、『キングダム 大将軍の帰還』（東宝／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）で日本アカデミー賞・最優秀撮影賞を獲得した佐光朗氏が撮影監督を、同じく最優秀照明賞を獲得した加瀬弘行が照明を担当することも決定した。
また、プロデュースは、『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズなどの大ヒット作のプロデュースを務めてきたヒットメーカーの牧野正氏が担う。さらに「豪華スタッフ陣が集結し、クオリティーの高い世界観と映像美、豪華なキャスティング、圧倒的なスケールでお届けする。主要キャストの続報についても楽しみにお待ちいただきたい」と予告する。
【キャスト】
GACKT
他
【脚本】
吉高寿男（※高＝はしごだか）、市東さやか、阿部沙耶佳、萩森淳、北浦勝大、鈴木洋介、金沢達也（担当話順）
【プロデュース】
牧野 正（『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズ他）
【プロデューサー】
大野公紀（『全領域異常解決室』、『新東京水上警察』他）
古郡真也 (FILM) （『翔んで埼玉』、『コンフィデンスマンJP』シリーズ他）
【演出】
三橋利行（『わたしの宝物』、『監察医 朝顔』、『コンフィデンスマンJP』シリーズ他）
下畠優太（『ブルーモーメント』、『うちの弁護士は手がかかる』他）
林 徹（『大奥』シリーズ、『信長協奏曲』他）
【写真】月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』に主演するGACKT
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
浦真鷲は、一流弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という異色のキャラクター。依頼人である弱者を救うためなら、自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎない。建築知識も持ち合わせていることから、“嘘の設計図”を設計して真実を暴いていく。
スタッフ陣も明らかになった。演出は、『監察医 朝顔』シリーズ（フジテレビ系）や『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）など話題作を世に送り出した三橋利行氏らが担当。さらに、『キングダム 大将軍の帰還』（東宝／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）で日本アカデミー賞・最優秀撮影賞を獲得した佐光朗氏が撮影監督を、同じく最優秀照明賞を獲得した加瀬弘行が照明を担当することも決定した。
また、プロデュースは、『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズなどの大ヒット作のプロデュースを務めてきたヒットメーカーの牧野正氏が担う。さらに「豪華スタッフ陣が集結し、クオリティーの高い世界観と映像美、豪華なキャスティング、圧倒的なスケールでお届けする。主要キャストの続報についても楽しみにお待ちいただきたい」と予告する。
【キャスト】
GACKT
他
【脚本】
吉高寿男（※高＝はしごだか）、市東さやか、阿部沙耶佳、萩森淳、北浦勝大、鈴木洋介、金沢達也（担当話順）
【プロデュース】
牧野 正（『ガリレオ』シリーズ、『HERO』シリーズ他）
【プロデューサー】
大野公紀（『全領域異常解決室』、『新東京水上警察』他）
古郡真也 (FILM) （『翔んで埼玉』、『コンフィデンスマンJP』シリーズ他）
【演出】
三橋利行（『わたしの宝物』、『監察医 朝顔』、『コンフィデンスマンJP』シリーズ他）
下畠優太（『ブルーモーメント』、『うちの弁護士は手がかかる』他）
林 徹（『大奥』シリーズ、『信長協奏曲』他）