栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は１７日、新たに指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）を強盗殺人の疑いで逮捕した。

県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性が高いと判断。さらに上の立場の指示役などがいるとみて捜査を進める。

この事件では、これまでに実行役として、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人が逮捕されており、逮捕者は計６人となった。捜査関係者によると、男子高校生の一部は「夫婦に頼まれた」と話しているという。

発表によると、夫婦は４人や何者かと共謀し、１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の会社役員男性（６８）方に侵入して金品を物色し、男性の妻・富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。県警は２人の認否を明らかにしていない。

高校生への取り調べなどから２人の関与が浮上。２人は事件現場とは離れた栃木県内の別の場所から４人に指示を出していたとみられる。県警は海外へ出国しようとしていた竹前容疑者を羽田空港で確保し、１７日未明に逮捕した。