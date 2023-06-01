“奇跡の美人姉妹”エリマリ、圧巻のボディライン 美脚チラ見せのチャイナドレス姿
“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】圧巻のボディライン…チャイナドレスから美脚をチラ見せしたエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）
Erikaは2000年5月5日生まれ、まりなは01年11月3日生まれで、共に東京都出身。ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、18年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『週刊ヤングマガジン』（講談社）の表紙を飾った。その後はグラビア活動を控えていたが、24年末に6年ぶりのグラビア復活で各誌を賑わせた。
今回も、美脚チラ見せのチャイナドレス、デニム地のビキニなどで、T158・B87・W64・H90（Erika）、T153・B83・W58・H88（まりな）という圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露している。
そのほか同号には、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。
【写真】圧巻のボディライン…チャイナドレスから美脚をチラ見せしたエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）
Erikaは2000年5月5日生まれ、まりなは01年11月3日生まれで、共に東京都出身。ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、18年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『週刊ヤングマガジン』（講談社）の表紙を飾った。その後はグラビア活動を控えていたが、24年末に6年ぶりのグラビア復活で各誌を賑わせた。
今回も、美脚チラ見せのチャイナドレス、デニム地のビキニなどで、T158・B87・W64・H90（Erika）、T153・B83・W58・H88（まりな）という圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露している。
そのほか同号には、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。