読売新聞社は、３〜４月にスポーツに関する全国世論調査（郵送方式）を実施した。

大規模なスポーツの国際大会を日本で開催することに「賛成」と答えた人は８４％で「反対」の１３％を大きく上回った。２月の冬季五輪や、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での代表選手の活躍もあり、国内開催を歓迎する声が多いことが明らかとなった。

開催してほしい国際大会を１７項目からいくつでも選んでもらったところ、「野球」と答えた人が４１％でトップだった。１９６４年の東京五輪以降に国内で開催され、印象に残っている国際大会（１６項目から複数回答）は２０２３年のＷＢＣが５８％で１位だった。

インターネットを使用した違法な「スポーツ賭博」について尋ねたところ、政府は取り締まりを今よりも強化するべきだと「思う」人は７５％に上り、「思わない」は２３％にとどまった。オンラインでのスポーツ賭博を解禁するべきだと「思う」人は２１％にとどまり、「思わない」の７７％を大きく下回った。

大規模な国際大会やタイトル戦が地上波で中継されないことを巡って、スポーツ庁と総務省は、対応を議論する検討会の設置を決めた。

スポーツの観戦方法を８項目からいくつでも選んでもらったところ、トップは「テレビ（地上波）」８１％で、「テレビ（ＢＳ・ＣＳ）」３７％、ネットフリックスやＤＡＺＮ（ダゾーン）などの「インターネット専門の動画配信サービス」２０％、ユーチューブなどの「動画投稿サイト」１８％、「競技場などで見る」１６％などの順だった。

高校野球の７イニング（回）制導入の賛否を尋ねたところ、「反対」が５４％で、「賛成」４３％を上回った。

６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表の活躍に「期待する」と答えた人は８１％で、史上最強と呼ばれる代表チームへの期待は高い。

調査は３月９日〜４月１５日、全国有権者３０００人を対象に実施。２０３０人が回答した（回答率６８％）。